Les exportations allemandes ont diminué en juin

Les exportations allemandes ont diminué pour le deuxième mois consécutif en juin. Par rapport à mai, les exportations ont baissé de 3,4 %, comme l'a rapporté l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden le mercredi. "La demande mondiale faible et la compétitivité intérieure insuffisante continuent de peser sur le commerce extérieur allemand", a expliqué Dirk Jandura, président de l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie allemandes (DIHK).

En juin, la valeur des exportations a atteint 127,7 milliards d'euros. Les entreprises allemandes ont expédié des marchandises d'une valeur de 69,7 milliards d'euros vers les États membres de l'UE, en baisse de 3,4 % par rapport à mai. Les exportations vers les pays non membres de l'UE ont atteint 57,9 milliards d'euros, en baisse de 3,5 % par rapport à mai. Les exportations vers les pays tiers ont ainsi atteint leur plus bas niveau en six mois, comme l'a souligné Lola Machleid, experte en commerce extérieur au DIHK.

Les États-Unis ont été le principal destinataire des produits fabriqués en Allemagne en juin, avec une valeur de 12,9 milliards d'euros, en baisse de 7,7 % par rapport à mai. Cependant, les exportations vers la Chine ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 7,9 milliards d'euros.

La Chine est restée la principale source d'importations pour l'Allemagne en juin, mais la valeur des marchandises importées a diminué de 4,9 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 12,3 milliards d'euros. Dans l'ensemble, l'Allemagne a importé des marchandises d'une valeur de 107,3 milliards d'euros, en augmentation de 0,3 % par rapport à mai.

Les douanes chinoises ont publié des chiffres sur le commerce extérieur pour juillet. Selon ces chiffres, les exportations de la Chine ont augmenté de 7,0 % en glissement annuel en juillet, marquant la quatrième augmentation consécutive. Les importations en Chine ont également augmenté, de 7,2 % en glissement annuel. En juin, les importations avaient encore diminué.

