Les explosions d'un assaut aérien russe à Kharkiv ont fait 9 morts et blessés.

19:49 Zelenskyj exprime sa frustration face à la pénurie d'armes, accuse le Congrès américain

Zelenskyj s'inquiète du fait qu'Ukraine ne dispose pas d'assez d'armes pour équiper pleinement ses troupes. Il mentionne qu'Ukraine doit équiper 14 brigades, mais avec les armes fournies jusqu'à présent, elles ne peuvent en équiper que quatre. Le président ukrainien a fait ces commentaires lors d'une interview avec un journaliste américain, des parties de laquelle ont été publiées sur Telegram et dans les médias ukrainiens. Il attribue cette pénurie à des livraisons lentes, en particulier pendant la période où les envois d'armes américaines étaient bloqués au Congrès pendant des mois au début de l'année. Zelenskyj explique qu'ils ont utilisé toutes leurs réserves, à la fois dans les dépôts et avec les unités de réserve. Maintenant, cependant, ces unités de réserve doivent être rééquipées. Zelenskyj a souvent souligné que l'aide militaire des alliés arrive souvent tard, ce qui entrave la guerre, surtout dans les régions contestées de l'est de l'Ukraine.

20:11 Zelenskyj présente son plan de victoire

Zelenskyj prévoit de présenter un plan de victoire à Washington. Lors d'une conversation avec le célèbre journaliste américain Fareed Zakaria, Zelenskyj a annoncé qu'il présenterait bientôt un plan de victoire à Washington. Il a mentionné qu'il avait préparé plusieurs points, dont quatre sont fondamentaux. Ces points concernent la sécurité, le statut géopolitique de l'Ukraine, l'aide militaire et l'aide économique pour l'Ukraine. Selon Zelenskyj, la mise en œuvre de ces points dépend uniquement du président américain Joe Biden, et non du leader du Kremlin Vladimir Poutine. Aucune date précise pour la visite de Zelenskyj à Washington n'a été fixée, mais elle est attendue autour de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin septembre.

20:36 Le maire confirme 41 victimes après l'attaque russe sur Kharkiv

Le nombre de victimes d'une attaque russe sur la deuxième plus grande ville ukrainienne, Kharkiv, a maintenant été confirmé à 41. Selon le maire, au moins 41 personnes ont été blessées. Une bombe guidée russe a touché un immeuble résidentiel de plusieurs étages dimanche après-midi, a rapporté le maire. Un incendie s'est déclaré et a ravagé quatre étages. Douze autres bâtiments ont également été endommagés.

17:54 Le maire confirme 30 victimes après l'attaque russe sur Kharkiv

Le nombre de victimes d'une attaque russe sur la deuxième plus grande ville ukrainienne, Kharkiv, a augmenté. Selon le maire, au moins 30 personnes ont été blessées. Une bombe guidée russe a touché un immeuble de grande hauteur, a écrit le maire sur son canal Telegram. Un incendie s'est déclaré entre les ninth et twelfth étages et les pompiers étaient toujours sur les lieux pour l'éteindre et chercher d'autres victimes. Le maire a rapporté plus tard que le corps d'une femme avait été retrouvé sous les décombres.

19:03 Starmer et Maloney doivent discuter d'une proposition permettant à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée sur le territoire russe

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et la Première ministre italienne Giorgia Meloni doivent discuter lundi d'une proposition qui permettrait à l'Ukraine d'utiliser des missiles de croisière britanniques Storm Shadow à portée étendue sur le territoire russe. Cette information vient du portail d'actualités américain Bloomberg, citant des sources familières avec la question. La visite de Starmer à Rome intervient quelques jours seulement après sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington. Jusqu'à présent, Biden s'est opposé à une telle mesure, craignant qu'elle n'escalade la guerre. Selon le rapport, les officiels britanniques tiendront des discussions avec leurs homologues français et allemands dans les jours à venir au sujet du plan.

17:54 Les autorités rapportent plus de victimes dans l'attaque russe sur un bâtiment d'appartements à Kharkiv

Une frappe aérienne des forces russes sur la ville de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine a entraîné de nombreuses victimes civiles, selon les rapports officiels. "Un immeuble résidentiel a été endommagé", a écrit le président Volodymyr Zelenskyy sur son canal Telegram. Le maire Ihor Terechov signale 35 blessés, dont plusieurs enfants. Précédemment, 28 blessés avaient été rapportés (voir l'entrée à 15h25). Les équipes de secours étaient toujours sur les lieux en après-midi pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré entre les ninth et twelfth étages après l'impact de la bombe. Elles cherchent également les décombres pour trouver d'autres victimes.

Kharkiv était autrefois la deuxième plus grande ville d'Ukraine avec plus d'un million d'habitants avant l'invasion ordonnée par le leader du Kremlin Vladimir Poutine. Au début de la guerre, Moscou a tenté de capturer la ville, située à environ 30 kilomètres de la frontière, mais a échoué. Depuis, Kharkiv est l'une des villes les plus bombardées en Ukraine. Les troupes russes ont attaqué à plusieurs reprises la ville avec de l'artillerie et des roquettes, et récemment avec des bombes guidées, qui sont larguées depuis des avions alors qu'elles se trouvent encore sur le territoire russe.

Les forces ukrainiennes ont prétendument attaqué et détruit un complexe militaire russe dans la région occidentale de Kursk, selon les annonces officielles. Le groupe Khorne, lié à l'armée de Kyiv, a diffusé une vidéo présumée capturée par un drone, mais l'emplacement précis du bâtiment n'a pas été révélé. Au moment du rapport, il n'y avait pas de victimes confirmées. Cette attaque est considérée comme une riposte à l'attaque russe sur une académie militaire de Poltava. Le refrain est, "Envoyez-nous plus de conscrits et de parachutistes, nous gérerons." Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction de la part russe. À ce jour, la crédibilité du compte ukrainien est toujours en question. En ce qui concerne l'attaque russe sur un bâtiment qui semble être une école de communication, 53 personnes ont péri et 298 ont été blessées. L'armée ukrainienne a lancé une offensive contre Kursk en août, ayant prétendument capturé environ 1 300 kilomètres carrés de territoire russe.

16:08 "Noble Impérialiste" : Le Secrétaire d'État Britannique Dément Les Menaces de Poutine comme des Menaces VidesDans le contexte des discussions en cours concernant l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, le Secrétaire d'État Britannique David Lammy adopte une perspective différente des avertissements du Président russe Vladimir Poutine. "Il y a beaucoup de fanfaronnade. C'est son style. Il lance des menaces avec des tanks, des missiles et des armes nucléaires", a déclaré Lammy à la BBC. Malgré les avertissements de Poutine, "nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser dissuader de notre parcours", a affirmé Lammy, qualifiant Poutine de "noble impérialiste". Interrogé sur le fait de savoir si Poutine ment lorsqu'il menace de guerre nucléaire, Lammy a répondu : "L'objectif de Poutine est de semer la confusion. C'est du vent."

15:25 Au Moins 28 Blessés Dans Une Attaque de Bombe Guidée à KharkivPlus de 28 personnes, dont trois mineurs, ont été blessées dans un immeuble résidentiel à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, suite à une attaque à l'aide d'une bombe guidée. "L'impact a déclenché un incendie dans un immeuble résidentiel", a précisé le gouverneur Oleh Syniehubov sur Telegram. Certaines parties de l'infrastructure de la ville ont également été endommagées (voir les entrées à 09h46 et 07h03).

14:55 Moscou Menace Washington en Raison des Sanctions Contre la Chaîne de Télévision d'État Russe RTMoscou condamne fermement les sanctions américaines imposées à la chaîne de télévision russe RT et promet des représailles. "Les actions américaines ne resteront pas sans réponse", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel du ministère. Les observateurs interprètent cela comme un avertissement aux journalistes américains encore présents en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich pour des soupçons d'espionnage. Gershkovich a été libéré en échange d'un prisonnier en décembre 2023. À la fois Gershkovich et le Wall Street Journal ont nié les allégations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et d'attaque contre la liberté de la presse. Avec ses actions contre RT, les États-Unis ont commencé "une nouvelle phase de restrictions contre les médias et les journalistes russes", déclare Zakharova. Le gouvernement américain avait précédemment accusé RT d'ingérence dans les affaires intérieures des pays étrangers.

14:28 Le Président Iranien Se Prépare pour le Sommet du BRICS en RussieL'Iran renforce sa coopération avec la Russie et participera au sommet du BRICS. Le président iranien Massoud Peeseschkian se rendra à Kazan sur la Volga, comme l'a rapporté l'ambassadeur d'Iran à Moscou, selon les médias russes. L'ambassadeur Kasem Jalali a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Putin lors du sommet du 22 au 24 octobre. L'objectif est de négocier une coopération renforcée. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé l'Iran de fournir des roquettes à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Téhéran nie cette accusation.

13:55 Le Nouveau Ministre des Affaires Étrangères à Kyiv Exhorte : Ignorer les Tactiques de PoutineLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrij Sybiha, exhorte les alliés de Kyiv à ne pas céder aux menaces du dirigeant russe Vladimir Poutine. Il affirme que l'objectif de Poutine est d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient le renforcer", écrit Sybiha sur X. "Les menaces de Poutine sont inefficaces." Sybiha souligne que Poutine a régulièrement menacé de conséquences imprévues, mais n'a jamais suivi à la lettre. C'était le cas lorsque l'Occident a commencé à fournir des armes à l'Ukraine, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN et lorsque l'Ukraine a reçu ses premiers avions de combat F-16, poursuit le ministre des Affaires étrangères. "Face à la détermination, Poutine finit par battre en retraite et trouve des excuses pour expliquer ses actions à son peuple."

13:30 "La Position Rigide de l'Allemagne sur les Missiles Taurus Rejetée"La controverse concernant la livraison de missiles de croisière allemands Taurus à l'Ukraine s'intensifie, mais le chancelier Scholz reste ferme dans son refus d'autoriser l'arme. Cette position n'est pas bien accueillie en Ukraine, selon le correspondant de ntv Kavita Sharma.

13:03 Le Gouverneur : Un Couple Tué par un Raid de Missiles Russes à OdessaAu moins deux personnes ont été tuées dans un raid de missiles russes sur les outskirts d'Odessa, selon les rapports ukrainiens. Les victimes, un couple, ont péri samedi soir, selon le gouverneur régional. Une autre personne a été blessée. Les premières informations suggèrent que des munitions à cluster illégales ont été utilisées dans le raid. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que deux missiles avaient touché les outskirts.

12:28 L'Ukraine : Pont Flottant et Centre de Commandement DémolisL'armée ukrainienne annonce la destruction d'un pont flottant construit par les Russes. L'emplacement exact du pont n'est pas révélé par le quartier général de l'armée. Au total, six points de rassemblement ennemis ont été ciblés par air ou par artillerie la veille, a-t-on appris. Outre le pont flottant, une unité d'artillerie a également été détruite. Un autre raid a été signalé sur un centre de commandement et de contrôle.

11:25 Ischinger suggère d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'Ukraine

Wolfgang Ischinger, ancien directeur de la Conférence de sécurité de Munich, propose d'alléger les limitations sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. Ischinger suggère que, "ce serait plus simple et plus clair pour tout le monde si nous déclarions simplement : nous nous engageons à ce que l'Ukraine utilise les systèmes d'armes que nous fournissons uniquement dans le cadre compatible avec le droit international." Cela signifierait que les hôpitaux ne pourraient pas être pris pour cibles, une pratique souvent adoptée par les Russes. Seuls les objectifs militaires tels que les aéroports ou les sites de lancement seraient des cibles permises - y compris sur le territoire russe, par exemple pour entraver les attaques à l'aide de missiles guidés.

10:53 Les échanges de prisonniers s'intensifient après l'offensive de Kursk

Les experts suggèrent que la récente augmentation des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie pourrait être liée à l'offensive de Kursk lancée le 6 août. Depuis lors, trois opérations d'échange de prisonniers ont eu lieu, impliquant un total de 267 prisonniers des deux côtés, selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Au cours de la période du 1er janvier au 6 août, seulement trois opérations d'échange de prisonniers ont eu lieu, impliquant environ 800 Ukrainiens et 800 Russes chacun. Les officiels ukrainiens affirment que l'offensive de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, après le refus constant du Kremlin d'engager des négociations.

10:16 Les Russes progressent sur le front est

Les troupes russes continuent de progresser sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, faisant des progrès réguliers près de Wuhledar et au sud-est du centre de logistique Pokrovsk, selon le ministère britannique de la Défense. Cependant, les Russes n'ont pas significativement approché Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missiles

L'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a attaqué avec 14 drones pendant la nuit, dont 10 ont été abattus par la défense aérienne. De plus, un missile guidé a été intercepté. Il est rapporté que la Russie a lancé deux missiles balistiques. L'armée de l'air ne fournit pas de détails sur le résultat de ces missiles ou sur les pertes ou les dommages résultant des attaques. Les autorités de la région de Kharkiv signalent des incendies suite au bombardement russe, et plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv ont été endommagés.

09:10 Les droits de l'homme s'inquiètent de la reconnaissance faciale dans les métros russes

L'expansion d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite l'inquiétude des activistes des droits de l'homme. Selon la radio financée par les États-Unis Radio Free Europe/Radio Liberty, le système "Face Pay", disponible à Moscou depuis trois ans, est maintenant en train d'être introduit dans six autres villes, dont Kazan, où les passagers ont pu s'inscrire au système depuis le mois dernier. Pour payer, les passagers n'ont qu'à regarder dans un appareil équipé d'une caméra au niveau du tourniquet. Des plans sont en cours pour introduire cette méthode dans tous les métros russes l'année prochaine. Certains activistes des droits de l'homme, comme Andrei Fedorkov, travaillant avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour soutenir les prisonniers politiques, estiment que "Face Pay" pourrait également être utilisé à cette fin, reconnaissant des "risques significatifs" et considérant qu'il pourrait devenir un autre outil puissant de surveillance et de contrôle des citoyens.

08:02 Moscou : 29 drones abattus sur le territoire russe

La défense aérienne russe a prétendument abattu 29 drones sur plusieurs régions pendant la nuit, selon le ministère de la Défense de Moscou. Les drones ont été lancés depuis l'Ukraine, la plupart ayant été interceptés dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine.

07:31 Stegner défend sa participation à une manifestation anti-armes

L'expert en politique étrangère du SPD Ralf Stegner défend sa participation prévue à une manifestation, où des figures comme Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche (Die Linke), sont également attendues pour prendre la parole. Il clarifie qu'il ne partagera pas la scène avec qui que ce soit et présentera ses vues en tant que social-démocrate. Stegner souligne qu'il ne partage pas tous les points de vue des orateurs et ne soutient pas leurs appels divers. " Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je tolérerai les opinions diverses." La "manifestation pour la paix nationale" prévue pour le 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative nommée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative demande des négociations pour la cessation immédiate des guerres en Ukraine et à Gaza, et aucune livraison d'armes à l'Ukraine, à Israël ou à tout autre pays. Elle critique également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD pour son armement accru. La critique de la manifestation est venue du porte-parole de la politique étrangère du SPD Michael Roth, qui a déclaré que "ne pas mentionner la Russie et le Hamas en tant que conducteurs de guerre est une honte." La députée européenne du FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a commenté la participation prévue de Stegner en déclarant que "cela nuit vraiment à son parti et à son gouvernement."

Kharkiv a connu une autre attaque militaire russe pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la région a rapporté que

05:11: L'Ukraine relance la production de munitions d'artillerie de 155 mm

L'Ukraine a commencé à produire des munitions d'artillerie de 155 mm, selon un responsable ukrainien rapporté par le "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, qui était auparavant ministre des Industries stratégiques et est maintenant conseiller externe du président Volodymyr Zelensky, a déclaré que la production de défense en Ukraine a doublé sous sa direction et devrait tripler d'ici la fin de l'année.

03:04: Biden se concentrera sur le soutien à l'Ukraine pour le reste de son mandat

Selon Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, le président des États-Unis prévoit d'utiliser le reste de son mandat pour renforcer la position de l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Sullivan a rapporté que l'objectif principal de Biden est de mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour réussir dans les quatre mois à venir.

01:43: Des politiciens britanniques exhortent le chef du Labour à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de portée éloignée sur le territoire russe

Cinq anciens ministres britanniques de la Défense, dont l'ancien Premier ministre Boris Johnson, appellent reportedly le chef du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de portée éloignée sur le territoire russe, même sans le soutien des États-Unis, selon le Sunday Times. Le Premier ministre en fonction a été averti que "tout retard supplémentaire n'encouragerait que le président Poutine", indique l'article.

00:52: La Corée du Nord est la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie, selon le chef des services de renseignement ukrainiens

Selon le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. "De tous ces alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre plus grand problème", a-t-il déclaré lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. La Corée du Nord fournit un soutien militaire à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, qui "affectent vraiment l'intensité des combats", a ajouté Budanov.

00:00: L'Ukraine s'attend à ce que la Russie rencontre des difficultés de recrutement d'ici mi-2025

Selon l'Ukraine, la Russie devrait rencontrer des difficultés de recrutement d'ici mi-2025. D'ici l'été 2025, le gouvernement russe devra prendre une décision entre la mobilisation ou la réduction de l'intensité des hostilités, selon le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanov lors d'une conférence à Kyiv.

22:20: Le chancelier allemand condamne l'attaque russe contre l'Ukraine comme "purement stupide"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué le président russe Vladimir Poutine pour risquer l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "La guerre est aussi stupide du point de vue russe", a-t-il déclaré lors d'un dialogue citoyen en tant que membre de l'SPD du Bundestag allemand à Prenzlau, en Brandebourg. Poutine envoie des centaines de milliers de soldats russes à des blessures graves et à la mort, endommage les relations économiques de la Russie avec plusieurs pays et renforce l'armée ukrainienne. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", a ajouté Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir militairement l'Ukraine pour empêcher son effondrement et maintenir la paix en Europe. "Poutine nuit à l'avenir de son pays". Une solution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01: Les combats pour Kursk donnent des résultats mitigés pour les deux côtés

Les forces ukrainiennes font des gains territoriaux dans leurs opérations dans la région de Kursk, en Russie occidentale, mais rencontrent également des contre-attaques russes. Selon un canal militaire pro-gouvernemental ukrainien, les unités ukrainiennes ont saisi trois nouveaux établissements, tandis que les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes dans le village de Snagost. Cela a entraîné une importante brèche dans les lignes de défense ukrainiennes, selon une carte publiée par Deep State. Cependant, ces rapports ne peuvent être indépendamment confirmés. En août, les troupes ukrainiennes ont envahi la région frontalière russe près de Kursk, revendiquant le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et plus de 100 établissements, y compris la ville de Sudcha. Les observateurs suggèrent des gains territoriaux plus petits. Cette semaine, l'armée russe a fait sa première tentative sérieuse pour expulser les troupes ukrainiennes de la région.

21:41 USA: Retards dans l'aide à l'Ukraine en raison de "circonstances complexes"

Les retards dans la fourniture de l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à des circonstances complexes, selon les responsables américains. "Il ne s'agit pas d'une question d'intention politique", explique Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors d'une apparition virtuelle à la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. "Il s'agit de logistique complexe et nuancée pour transporter cet équipement sur la ligne de front", précise Sullivan. despite the obstacles, the US must "strive harder and perform better" for Ukraine, Sullivan acknowledges. US President Joe Biden is committed to utilizing his remaining time in office to "place Ukraine in the strongest possible position to triumph," Sullivan declares. Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelensky will meet at the UN General Assembly in New York later this month.

20:57 Scholz: Vœu de poursuivre en justice les suspects de sabotage des gazoducs Nord Stream en AllemagneLe chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié le sabotage des gazoducs Nord Stream d'"acte de terrorisme". Il souhaite poursuivre les coupables devant les tribunaux allemands. "Nous exigeons que toutes les autorités de sécurité compétentes et le parquet général federal enquêtent sans parti pris", a déclaré Scholz lors d'une réunion publique à Prenzlau, en Brandebourg. "Nous avons l'intention de traduire en justice ceux qui sont responsables en Allemagne si nous parvenons à les appréhender", a-t-il conclu. Scholz a rejeté comme une "gigantesque fausseté" l'allégation selon laquelle le gouvernement allemand avait abandonné le gaz naturel russe. Il a blâmé la Russie pour avoir coupé l'approvisionnement en gaz par le gazoduc Nord Stream 1, ce qui a entraîné une augmentation des prix, des tarifs subventionnés par l'État et la recherche de sources de gaz alternatives, qui a coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de gazoducs ont eu lieu seulement après que la Russie avait déjà cessé d'alimenter l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet général fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien pour cet acte de sabotage.

20:24 Les pays du G7 condamnent la fourniture de roquettes par l'Iran à la RussieLes rapports selon lesquels l'Iran fournit des roquettes à la Russie ont conduit les principales économies du G7 à condamner fermement cette fourniture d'armes. Malgré les appels internationaux répétés pour mettre fin à ces livraisons, l'Iran continue d'armer Moscou, intensifiant ainsi son soutien militaire à la Russie dans son conflit contre l'Ukraine, selon un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant en chef de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer des infrastructures cruciales. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont affirmé que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. Téhéran a nié ces allégations. Le communiqué, publié sous la présidence italienne du G7, exige que l'Iran "cesse immédiatement tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et mette fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie associée qui représente un risque direct pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale et européenne". Le G7 reste déterminé à tenir l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui met en danger la sécurité mondiale. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà mis en place de nouvelles sanctions contre l'Iran, tandis que l'UE étudie des pénalités plus sévères. En savoir plus ici.

19:41 Le leader Kremlin Putin réaffirme son soutien à la liberté d'expressionL'idée que ses critiques emprisonnés pourraient trouver cela amusant : le président russe Vladimir Poutine souligne l'importance de la liberté d'expression et de l'information. "Compte tenu du processus complexe de multipolarité qui se déroule, il est particulièrement important de préserver les principes de fiabilité de l'information", a déclaré Poutine dans un message vidéo aux participants du sommet des médias du Brics à Moscou, célébrant le 120e anniversaire de l'agence de presse TASS. "La véritable liberté d'expression, reflétant les différentes perspectives, favorise la recherche de compromis et de solutions mutuelles aux problèmes du monde", a déclaré Poutine. Les médias jouent un rôle crucial dans l'établissement d'un ordre mondial équitable, en fournissant aux gens "une perspective impartiale et non biaisée du monde". Cependant, la liberté d'expression et des médias n'ont pas existé en Russie autoritaire depuis des années. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, et les critiques du gouvernement font l'objet de persécutions. Fondée en 1904, TASS est aujourd'hui l'agence de presse la plus importante de Russie et est considérée comme la voix du gouvernement.

19:20 Scholz exclut la livraison de missiles de croisière TaurusLe chancelier Olaf Scholz a rejeté la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, à la fois maintenant et à l'avenir, quelle que soit la décision prise par les partenaires de l'alliance. Lors d'une réunion publique dans la ville de Brandebourg de Prenzlau, il a réaffirmé son opposition à la livraison de missiles de croisière Taurus, qui peuvent atteindre des cibles jusqu'à 500 kilomètres de distance, en raison du "risque substantiel d'escalade" que cela entraînerait. "J'ai dit non à cela. Et cela tient toujours", a déclaré Scholz. "Cela s'applique également à d'autres armes capables d'atteindre ces distances", a conclu Scholz. "Cette position reste inébranlable, même si d'autres pays adoptent une position différente" (voir également l'entrée de 17h24). L'arme la plus lointaine que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur de roquettes Mars II, qui peut atteindre des cibles à 84 kilomètres de distance.

