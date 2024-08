- Les explorateurs ont localisé cinq des six personnes disparues; quatre personnes décédées ont été identifiées.

Suite au chavirement du yacht luxueux "Probabilité" au large de la côte méditerranéenne italienne de Sicile, les chances de survivants sont quasi-nulles. Le mercredi, les restes de cinq des six personnes portées disparues ont été repérés par des plongeurs expérimentés à l'intérieur du yacht, immergé à environ 50 mètres de profondeur. Parmi eux se trouvent deux couples invités à bord par le magnat britannique Mike Lynch, âgé de 59 ans, et sa fille de 18 ans, Hannah. Il est très probable que Lynch et sa fille aient trouvé la mort dans leurs cabines situées sur le pont inférieur.

Les autorités ont confirmé l'identité de quatre des victimes décédées dans la soirée. Selon les rapports, Lynch et sa fille sont toujours considérés comme étant dans leurs cabines sur le pont inférieur, difficilement accessibles. La recherche a été suspendue en raison de la tombée de la nuit. Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision italienne Rai et les médias britanniques ont rapporté que Lynch avait été retrouvé.

Le chef du navire est devenu la première des sept victimes actuellement estimées à être retrouvée flottant dans l'eau le lundi. Trente personnes ont réussi à survivre à la catastrophe, qui s'est produite à peine à 900 mètres du rivage.

Les événements précis restent inconnus. Le capitaine blessé du "Probabilité" a été interrogé pendant plusieurs heures par la police italienne. "La Repubblica" a rapporté ses déclarations, "Nous ne nous y attendions pas." Cependant, l'authenticité de ce compte-rendu est également remise en question.

Le navire chaviré est rapporté avoir basculé sur le fond de l'océan, compliquant la recherche de survivants. De plus, un sous-marin télécommandé a été utilisé dans la mission de sauvetage.

Le "Probabilité", un yacht de 56 mètres, a coulé tôt le lundi matin pendant une violente tempête à proximité de Porticello, non loin de Palerme, la capitale de l'île, apparemment en moins de 60 secondes.

Les experts sont toujours dans l'incertitude quant à la cause de cet incident. Les causes potentielles incluent une écoutille ouverte due à une vague scélérate ou une mauvaise orientation de la gouverne contrôlant le tirant d'eau du navire.

Le yacht de luxe de 15 ans avait subi une rénovation complète en 2020. Il était équipé d'un mécanisme qui pouvait réduire son tirant d'eau de moitié : dans des conditions de navigation ordinaires, son tirant d'eau atteignait presque dix mètres lorsque sa gouverne mobile était entièrement déployée, réduisant la force exercée par le mât de 75 mètres de haut. Cependant, avec cette fonctionnalité, son tirant d'eau pouvait être réduit à environ quatre mètres - par exemple, pour entrer dans un port. Cela aurait pu jouer un rôle dans sa perte.

Lynch est souvent décrit par la presse à sensation de son pays comme "le Bill Gates britannique". L'entrepreneur en technologie a vendu sa société de logiciels Autonomy au conglomérat américain Hewlett-Packard en 2011 pour 11 milliards de dollars (actuellement 9,94 milliards de dollars). Cette acquisition est considérée comme l'une des pires de l'histoire de la Silicon Valley.

Lynch et l'ancien directeur financier Steve Chamberlain, décédé dans un accident de voiture alors qu'il courait, avaient été inculpés pour avoir trompé Hewlett-Packard sur l'état financier de l'entreprise. Cependant, un jury de San Francisco a acquitté les deux hommes de toutes les charges.

Lire aussi: