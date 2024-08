Tristesse précédant la Sicile - Les explorateurs découvrent d'autres individus morts dans le navire de luxe submergé.

Deux jours et demi après le chavirement du luxueux yacht "Bayesian" au large de Sicile, des plongeurs sous-marins ont découvert deux corps supplémentaires à bord du navire immergé. Selon l'agence de presse italienne Ansa, citant les autorités, ces corps sans vie ont été trouvés à l'intérieur du yacht.

Six personnes étaient estimées être à bord du véhicule. Jusqu'à présent, seul le corps du cuisinier a été récupéré. La cause précise de l'incident reste encore méconnue. Le capitaine a été interrogé par les autorités pendant plusieurs heures.

Les débris du "Bayesian", d'une longueur d'environ 50 mètres, qui abritâit le milliardaire britannique Mike Lynch et sa famille ainsi que des invités, se trouvent à une profondeur d'environ 50 mètres. Le véhicule semble s'être penché sur le côté, rendant les opérations sous-marines plus complexes. Mardi, les plongeurs pompiers ont réussi à inspecter certaines zones sous le pont avant d'atteindre les cabines.

Six passagers du voilier au large de Sicile toujours portés disparus

Le "Bayesian" a chaviré précocement le lundi matin pendant une tempête déchaînée avec des vents violents près du port de Porticello. Le véhicule transportait 22 personnes. Quinze ont été sauvées et transportées à terre.

La probabilité de trouver quelqu'un vivant est maintenant quasi inexistante. Parmi les disparus, il y a quatre britanniques et deux nationaux américains, y compris la fille de 18 ans de Lynch. Sa femme était parmi les sauvés.

Malgré les défis posés par l'état immergé du yacht, les autorités continuent de rechercher les passagers disparus. De plus, les six passagers du port de Sicile restés introuvables.

En raison des conditions sous-marines complexes et du temps écoulé, la recherche de Mike Lynch et de ses proches disparus est devenue de plus en plus urgente.

Lire aussi: