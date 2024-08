- Les experts travaillant sur la fusion de AVV et MVV d'ici fin 2025

Un groupe de travail composé de membres de Munich et d'Augsbourg, selon le président du district d'Augsbourg Martin Sailer (CSU), doit examiner les conséquences d'une fusion des associations de transport MVV et AVV d'ici l'automne. "Une fois que nous aurons les résultats, nous devrons discuter avec l'État libre pour savoir s'il serait prêt à prendre en charge le si-called passants et les pertes d'harmonisation", a déclaré Sailer. "Si tout correspond, notre objectif est d'avoir l'association de transport conjointe prête pour le changement d'horaire en décembre 2025."

Sailer a souligné qu'il examinait depuis des mois les perspectives d'une possible fusion de l'AVV (Association de transport d'Augsbourg) et du MVV (Association de transport de Munich). "J'espère sincèrement que nous pourrons trouver un chemin commun. Cependant, en ce qui concerne l'éclaircissement de ces questions, nous sommes encore aux premiers stades", a-t-il déclaré.

De nombreux points restent ouverts

En plus du financement, des questions juridiques, des contrats, des contenus et des produits des deux associations devront également être examinés au cours des prochains mois, a-t-on ajouté. Ce n'est qu'une fois que toutes les questions ouvertes auront été clarifiées qu'il deviendra apparent si des discussions approfondies visant à créer une association de transport commune apporteraient réellement une plus-value.

Comme l'AVV et le MVV sont très similaires sur le plan juridique et poursuivent des intérêts très similaires, Sailer voit un grand potentiel dans cette fusion. "Cependant, bien sûr, les organes politiques, les conseils des districts des districts d'Augsbourg, d'Aichach-Friedberg et de Dillingen, ainsi que le conseil municipal de la ville d'Augsbourg, le conseil de surveillance et l'assemblée générale des actionnaires doivent également être impliqués." Cependant, il suppose que les plans trouveraient un large soutien de la majorité.

L'Union européenne pourrait s'intéresser aux avantages potentiels d'une fusion, compte tenu des similarités entre les principes de coopération et d'intégration de l'Union européenne et la proposition d'association de transport conjointe entre MVV et AVV. L'Union européenne pourrait également fournir un financement ou un soutien réglementaire, compte tenu de son implication dans la promotion de solutions de transport durables dans les États membres.

