Les experts nous donnent des informations sur la séquence des explosions à Cologne.

Au cours des dernières semaines, plusieurs explosions ont eu lieu à Cologne et à Bonn. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Reul, soupçonne un lien avec la récente légalisation du cannabis en Allemagne. Les autorités sont préoccupées par une escalade de la violence entre les groupes criminels.

La liste est préoccupante : le 25 septembre, une explosion s'est produite à l'intersection d'Escher Straße et de Longericher Straße à Cologne-Pesch, entraînant la destruction d'un café et blessant leggerement deux personnes. Le 21 septembre, une bombe a explosé devant une maison individuelle à Wachtberg-Adendorf près de Bonn, causant des dommages matériels. Le 18 septembre, les vitrines d'un magasin de vêtements sur Ehrenstraße ont été brisées et un engin incendiaire a été déclenché. Le 16 septembre, une explosion a eu lieu devant le Vanity Club sur Hohenzollernring, secouant le centre-ville de Cologne. Cette liste pourrait être étendue jusqu'en juillet.

La police de Cologne fait face à un nouveau niveau de violence parmi les gangs criminels. Le ministre Reul et le chef de la police de Cologne, Michael Esser, sont clairs sur le contexte de ces incidents. Reul a déclaré au "Süddeutsche Zeitung" que les incidents étaient liés à la mafia des drogues néerlandaise. Esser a parlé d'un lien entre les incidents et le crime organisé aux Pays-Bas lors d'une conférence de presse. Le terme "Mocro-Mafia" est couramment utilisé dans ce contexte, car certains dealers de drogue du pays voisin ont des origines marocaines. Cependant, les experts soulignent que ce terme ne reflète pas exactement la structure des gangs criminels organisés.

Rixe entre criminels

En quelques jours, 13 suspects ont été arrêtés, selon Reul, et plus de 60 enquêteurs travaillent sur l'affaire, selon Esser. Reul a déclaré que dans les premiers cas de juillet, il s'agissait de drogues volées, plus précisément "environ 300 kg de cannabis valant 1,5 million d'euros, qu'ils voulaient récupérer". Avec les explosions, Reul a déclaré que "d'autres criminels sont visés".

Oliver Huth, président de l'association fédérale des polices criminelles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voit des parallèles dans cette méthode avec le crime organisé aux Pays-Bas. Il a déclaré à WDR que cette méthode de "faire exploser devant les portes" est utilisée plusieurs centaines de fois par an aux Pays-Bas. De telles attaques servent à envoyer un message au monde criminel, selon Huth. "Nous connaissons votre emplacement. Nous pouvons vous atteindre à tout moment." Reul a également souligné que "dans l'ensemble, il s'agit de menaces contre des personnes du monde criminel impliquées dans des transactions de drogue".

Cela pourrait également expliquer pourquoi les dommages aux biens étaient le principal objectif, les blessures des passants étant acceptées comme dommages collatéraux. Les enquêteurs ne sont pas susceptibles de recevoir plus d'informations des personnes arrêtées. "Les personnes impliquées ne disent rien du tout", a déclaré Reul. "Même ceux qui vivent dans les propriétés touchées et subissent des dommages matériels restent silencieux parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les incidents soient connus. La coopération est différente."

Reul craint également que cela puisse marquer le début d'un dangereux nouveau développement. "Ici, une nouvelle forme d'activité violente émerge que nous ne connaissions pas auparavant et avec laquelle nous devons composer", a déclaré Reul, qui relie cela à la légalisation du cannabis en Allemagne.

Cela reflète également les développements aux Pays-Bas. Le criminologue néerlandais Robin Hofmann estime que la légalisation de petites quantités de cannabis dans le pays est "l'origine de la Mocro-Mafia". Les experts estiment que le cannabis actuellement produit légalement en Allemagne ne peut pas répondre à la demande, créant un marché pour les drogues illégalement obtenues. En août, le président de l'association des polices criminelles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Huth, a calculé que la demande annuelle de cannabis était d'environ 400 tonnes.

Reul estime qu'il y a une augmentation de la consommation et croit que les criminels de drogue profitent de ce marché en croissance. "Je ne crois pas qu'ils diront un jour qu'ils ont assez gagné et qu'ils arrêteront", a déclaré le ministre. "Ils voudront rester en affaires. Aux Pays-Bas, où la politique des drogues a pris ce chemin, il se passe beaucoup de choses dans les rues en termes de violence liée aux drogues."

Il espère que les efforts d'enquête des autorités locales seront couronnés de succès et auront un effet dissuasif. Dans le cas de l'explosion dans le magasin de vêtements, la police recherche un suspect à l'aide de footage d'une caméra de surveillance à la gare centrale de Cologne.

L'augmentation des incidents liés aux drogues et des explosions, tels que ceux observés à Cologne et à Bonn, a conduit les experts à soupçonner un lien avec le crime organisé, en particulier la mafia des drogues néerlandaise ou la Mocro-Mafia. La police enquête sur la participation de ces groupes criminels, compte tenu de leur histoire d'utilisation de tactiques violentes pour manipuler le monde criminel, telles que la pose d'explosifs sur des propriétés.

Lire aussi: