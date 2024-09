- Les experts météorologiques mettent en garde contre les inondations qui pourraient rappeler celles de la vallée d'Ahr.

En divers pays comme l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et l'Autriche, les météorologues alertent sur les conditions météorologiques défavorables prévues dans les prochains jours. L'alerte est due aux précipitations importantes attendues, qui pourraient entraîner des inondations localisées. Dominik Jung, un expert météorologique, a mentionné que ces quantités de précipitations sont similaires aux pluies torrentielles qui ont causé les inondations de la vallée de l'Ahr en 2021. Le système de basse pression à l'origine de cet événement météorologique se déplace progressivement de l'Adriatique, en passant par l'Autriche, vers l'Europe de l'Est, en se dirigeant vers le nord.

Ce système de basse pression, également connu sous le nom de Vb-low, est souvent associé à des précipitations importantes et prolongées en été et à des précipitations importantes en hiver, selon le service météorologique allemand.

Prédire une situation Vb est difficile, a déclaré l'expert météorologique Björn Alexander dans une interview avec le diffuseur ntv. Selon ses dernières prévisions, les parties sud et sud-est de l'Allemagne pourraient recevoir plus de 200 litres d'eau par mètre carré à partir de vendredi, ce qui représente un risque important d'inondation.

Cependant, les modèles météorologiques actuels montrent des emplacements et des intensités de précipitations différents. Selon les prévisions actuelles, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne pourraient être touchées, avec des prévisions de 300 à 400 litres d'eau par mètre carré. Si de telles précipitations se produisent, cela pourrait entraîner des inondations de l'Elbe en raison des eaux de ruissellement de la République tchèque, entre autres facteurs.

En Allemagne, entre 60 et 250 litres d'eau par mètre carré pourraient se produire jusqu'au lundi matin, en fonction du modèle. Les régions les plus touchées par les précipitations importantes sont le Berchtesgadener Land, la forêt bavaroise et la Saxe orientale. Dans le pire des cas, le météorologiste Alexander met en garde contre un "développement critique à dangereux".

Cependant, la plupart des modèles suggèrent que les précipitations les plus importantes ne se produiront pas en Allemagne. Même le présentateur météorologique Jörg Kachelmann ne voit aucun signe d'inondation imminente dans le sud de la Bavière. Sur X (anciennement Twitter), il a commenté mardi matin : "Nous surveillons l'Oder, la Neisse et peut-être l'Elbe avec inquiétude, mais la situation est encore trop volatile pour des détails spécifiques et un avertissement".

Les précipitations importantes prévues par les météorologues pourraient entraîner des inondations localisées dans différentes régions. Si les calculs de Björn Alexander se confirment, les parties sud et sud-est de l'Allemagne pourraient être confrontées à un risque important d'inondation avec plus de 200 litres d'eau par mètre carré.

Lire aussi: