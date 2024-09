Les experts en migration: Le refus d'entrée est interdit

Les critiques condamnent fermement les propositions d'expulser immédiatement les réfugiés aux frontières de l'Allemagne. L'Institut de Migration désapprouve, déclarant : "Le débat récent sur l'expulsion des demandeurs d'asile directement aux frontières de l'Allemagne est une forme de populisme nuisible dans le débat sur la politique migratoire." Ils affirment en outre : "La structure juridique actuelle indique clairement que l'expulsion des demandeurs d'asile est illégale."

L'Institut s'oppose également à l'idée de déclarer une urgence nationale en vertu des traités européens pour autoriser les expulsions frontalières. Ils estiment que "toutes les tentatives passées pour contourner le droit de l'UE en utilisant cette méthode ont été rejetées par la Cour de Justice de l'UE (CJUE)". Invoker une urgence est une approche risquée et purement stratégique, selon eux.

L'Institut ajoute : "Les implications d'une politique qui expulse les demandeurs d'asile aux frontières de l'Allemagne sont incertaines." Du point de vue de la recherche sur la migration, ils estiment que les actions nationales indépendantes au sein d'une politique migratoire européenne coordonnée sont contre-productives. Elles génèrent des schémas migratoires imprévus et entravent la progression de la politique migratoire européenne.

"Discours populiste"

L'Institut de Migration a également critiqué les contrôles frontaliers ordonnés par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser lundi. Ils ont affirmé : "Cette action met potentiellement en danger l'espace Schengen, une réalisation essentielle de l'unification européenne. Elle remet également gravement en question la mise en œuvre de la réforme prévue du système d'asile européen commun d'ici 2026."

Le système d'asile européen et le droit individuel à l'asile sont actuellement attaqués - c'est un discours populiste, regrette l'Institut. "Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un débat basé sur des faits sur la politique migratoire en Europe."

Faeser a clarifié lundi, tout en mettant en place des contrôles frontaliers, que le gouvernement avait conçu un "plan directeur pour les rapatriements de réfugiés conformes aux frontières" qui dépasse l'actuel champ d'application. Elle n'a pas fourni de détails initially.

Les réfugiés finissent dans des centres d'accueil

La déportation des personnes sans résidence légale en Allemagne est la principale demande de la fraction de l'Union dans les négociations avec le gouvernement fédéral et les États concernant la politique migratoire future. La prochaine ronde de discussions est prévue pour mardi après-midi.

Jusqu'à présent, les demandeurs d'asile ont été transportés de la frontière à des centres d'accueil à l'intérieur du territoire de la République fédérale. Ensuite, il est déterminé si un autre pays de l'UE est responsable de la demande d'asile conformément aux règles de Dublin, et la personne peut alors être renvoyée là-bas.

L'Institut de Migration est un groupe national d'environ 220 chercheurs de divers domaines qui étudient les questions de migration et d'intégration. Leur principal objectif est d'analyser de manière critique les décisions politiques et les discussions publiques sur la migration, l'intégration et l

