Au Liban, les gens jettent négligemment leurs téléphones portables dans la rue en raison d'une série d'explosions qui ont eu lieu, suscitant panique et peur. Selon Jannis Grimm, expert du Moyen-Orient qui a parlé à ntv.de, cette situation reflète un trauma passé qui a resurgi dans le pays. Il a également discuté de Hezbollah, qui a été touché par ces incidents.

ntv.de : Monsieur Grimm, y a-t-il un sentiment de peur généralisée de la guerre parmi les gens au Liban ?

Il y a des indices qui laissent penser que le moment de l'attaque a été choisi pour empêcher Hezbollah de découvrir l'opération imminente d'Israël. Le service de renseignement d'Israël cherchait peut-être à maintenir le secret. Cependant, après la deuxième attaque, il y a des préoccupations croissantes quant à une invasion israélienne de grande envergure à venir.

Cela rejoint ce que le ministre de la Défense d'Israël, Joav Galant, a déclaré : l'accent est maintenant mis sur le nord.

Cette situation rappelle ce que les gens au Liban ont anticipé et redouté depuis l'attaque de roquettes de Hezbollah sur le terrain de football du Golan en juillet, ayant entraîné plusieurs morts d'enfants. À ce moment-là, Israël n'a pas réagi. Cependant, le sabotage de l'infrastructure militaire, en particulier les systèmes de communication, est une tactique courante avant une opération majeure. Deux divisions israéliennes ont été déployées sur la frontière nord. Par conséquent, cette perspective est plausible. Les gens attendent maintenant avec impatience le discours de Hassan Nasrallah plus tard dans la journée. On s'attend à ce qu'il contienne un avertissement à Israël et une annonce possible de représailles. De plus, la population libanaise espère obtenir un peu de réconfort de la part de Nasrallah quant à une probable réponse de Hezbollah dans un avenir proche. Il doit également restaurer la confiance du public. La population libanaise est encore sous le choc.

Simultanément, il y a un besoin urgent de s'occuper et de soigner les blessés. Le Liban est-il capable de gérer cette situation ?

Le gouvernement libanais a rapporté 20 morts, dont deux enfants. Le nombre de blessés est difficile à estimer, avec des rapports faisant état de près de 4 000 personnes, dont beaucoup sont des civils. Le système de santé du Liban est insuffisant pour prendre en charge tous ces patients. Le pays est en pleine crise financière et économique, dominé par un cartel de oligarques corrompus et de milices. L'électricité publique et l'infrastructure essentielle fonctionnent à peine, laissant seulement les générateurs privés pour maintenir la situation plus ou moins gérable. La seule lueur d'espoir est la solidarité entre les gens. La population libanaise est extrêmement résiliente, offrant de l'aide financière, du travail et du soutien de toutes les manières possibles.

De nombreux bénévoles sont documentés comme aidant dans les cliniques.

Il est largement connu que le système de santé au Liban est en désarroi, principalement en raison de la crise économique. Dans certaines régions du pays, Hezbollah lui-même fournit des soins médicaux. Ils exploitent des hôpitaux et fournissent du personnel médical tout en servant de prestataires de services. Par conséquent, il n'est pas surprenant de trouver des professionnels de la santé parmi les victimes.

Car dans ces régions, on ne peut pas fonctionner sans être affilié à Hezbollah ?

Hezbollah sert efficacement d'État dans un État dans certaines régions du Liban, en particulier dans la partie sud du pays et la vallée de la Bekaa. Ils offrent des services médicaux et sociaux, tout en maintenant leur propre système bancaire. Fréquemment, Hezbollah est qualifié d'organisation terroriste en raison de sa branche militaire, mais il fonctionne également comme un parti politique, un mouvement social et un réseau d'institutions. Dans de nombreuses parties du pays, les fonctionnaires, les travailleurs de la sécurité et autres employés de la vie quotidienne sont souvent affiliés à Hezbollah ou même servent comme miliciens avec un bipper à portée de main. Ils étaient parmi les victimes des récentes explosions. Mes contacts libanais qui ont été des sources précieuses pour mes recherches pendant des années sont maintenant saisis de peur et d'apathie, quelle que soit leur affiliation avec Hezbollah. Les gens jettent leurs téléphones, radios, bipers civils et même d'autres appareils sur la rue car ils ont peur qu'ils puissent exploser. Le message d'Israël est clair : personne n'est exempté et chacun pourrait être une cible.

Avec environ 1 000 explosions dans tout le pays, le nombre de morts semble être faible.

Cela semble être intentionnel. L'attaque a entraîné un grand nombre de blessés - partiellement aveugles, mains ou hanches. Les explosifs étaient conçus pour amener les victimes à lire des messages sur leurs bipers, en mettant les appareils près de leur visage. Par conséquent, de nombreux victims ont nécessité des énucléations, des amputations de mains ou de doigts. Ces images horribles d'yeux mutilés rappellent traumatiquement le traumatisme de 2020 au Liban avec une force totale.

Vous faites référence à l'explosion massive dans le port de Beyrouth ?

La plus grande explosion non nucléaire de l'histoire. En août 2020, avec plus de 200 morts et des milliers de blessés, ces images ont servi de symbole de cette tragédie de ce siècle, qui était gravée dans la mémoire des gens à l'époque. Ces images ont resurgi presque identiquement, ramenant de plein fouet le traumatisme.

Par conséquent, selon vous, l'objectif principal de l'attaque était d'infliger un maximum de blessures ?

Le traumatisme est indéniablement une partie de la stratégie. Le choc intense, la peur qu'il génère et la démoralisation de la société libanaise sont des composantes clés de l'attaque, en particulier après la deuxième vague hier. Le dispositif explosif dans les radios était plus important que dans les bipers. Selon les rapports, il y avait aussi des explosions dans les panneaux solaires privés et les magasins de télécommunications ont été détruits. Il reste unclear comment ils ont été préparés. Certains Libanais que je connais grâce à mes recherches ont été blessés ou étaient présents aux explosions d'hier, mais n'ont aucune affiliation avec Hezbollah. Beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui a été touché. Le message qu'Israël semble vouloir faire passer avec cette attaque est : Nous nous moquons de l'endroit où l'explosion se produit - rue, supermarché ou enterrement - et vous n'êtes pas en sécurité tant que vous tolérerez Hezbollah. Un contact libanais m'a dit : "Nous n'avions jamais pensé qu'ils nous surpasseraient." En parlant d'eux, il faisait référence à l'histoire brutale de la guerre civile du Liban, qui a affecté chaque famille d'une manière ou d'une autre.

L'impact de l'endommagement du réseau de bipers sur Hezbollah est moins grave que ce que l'on croit généralement.

Plus de 80 % des communications sont gérées par Hezbollah via des lignes câblées ou, plus traditionnellement encore, par des messagers à moto livrant des messages. Cela est dû à la prise de conscience que, en tant qu'ennemi, Israël aurait toujours un avantage technologique. Ils ont donc eu recours à des solutions à faible technologie pour surpasser leur adversaire à haute technologie.

Quand les téléavertisseurs ont-ils été acquis ?

La décision d'acquérir les téléavertisseurs a dû être prise il y a environ cinq mois. Il s'agissait d'une mesure stratégique en réponse aux opérations militaires d'Israël suite au massacre de Hamas le 7 octobre. Depuis, Israël a éliminé de nombreux dirigeants de Hezbollah par des frappes ciblées grâce à des données GPS ou des images de leurs téléphones piratés. Nasrallah a alors conseillé : "Débarrassez-vous de vos téléphones !" Résultat, il a été décidé d'acquérir des téléavertisseurs et talkies-walkies de secours. Cette information aurait pu fuiter du côté israélien.

Le service de renseignement a-t-il infiltré la chaîne d'approvisionnement ?

Au départ, il a été rapporté que les téléavertisseurs étaient agréés à Taïwan et fabriqués en Hongrie, mais la société hongroise n'existe pas, seul son adresse e-mail. On peut supposer que le service de renseignement israélien ou un fournisseur a produit, préparé ou livré les appareils, se faisant passer pour la société hongroise et utilisant la licence de la société taïwanaise. Cela soulève des préoccupations juridiques quant à cette attaque. L'appareil explosif a été déployé, un piège a été tendu, sans que personne ne sache qui finirait par le déclencher.

Quel est l'impact de leurs propres pertes sur Hezbollah ?

Important, car un décès peut être pleuré et remplacé par la milice. Un individu blessé reste, et dans un pays comme le Liban, une personne gravement blessée avec des incapacités physiques, telles que des membres ou la vue perdus, sera incapable de subvenir financièrement ou émotionnellement à ses besoins ou à ceux de sa famille. L'organisation devra assumer leur soutien financier et émotionnel, fournissant ainsi plus d'informations à l'adversaire.

Même maintenant ?

Oui, Hezbollah a tout fait pour maintenir ses réseaux cachés, en gardant la plus grande discrétion.

Jusqu'à il y a deux jours ?

Il y a deux jours, tout le monde était au téléphone, se demandant mutuellement des nouvelles. Après les nombreuses attaques, des dizaines de milliers d'appels ont été passés, tout le monde était bouleversé et chacun demandait des nouvelles des personnes touchées. Les gens sont allés à l'hôpital pour apporter des soins. Tout a été exposé. De plus, les explosions ont obligé Hezbollah à se reposer sur ses téléphones moins sécurisés pour communiquer à nouveau. Les deux dernières attaques ont révélé une faille importante dans le réseau de sécurité de Hezbollah. Cependant, ce que le service de renseignement israélien a appris depuis sur les structures internes de Hezbollah est d'un tout autre niveau.

Entretien avec Jannis Grimm par Frauke Niemeyer

