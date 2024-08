- Les experts disent que le boulon Alaska est en dehors du fuselage du Boeing

Sur la section de fuselage d'un avion Boeing qui s'est détachée lors d'une montée au début de l'année, les enquêteurs américains ont découvert que quatre boulons de fixation manquaient. Lors d'une audition sur l'incident, le NTSB a souligné que ces boulons étaient en place lorsque le fuselage avait été livré par le fournisseur Spirit au constructeur aéronautique.

Chez Boeing, les éléments de fixation ont été retirés pour des travaux sur cinq rivets adjacentes. L'avion 737-9 Max a ensuite été livré à la compagnie aérienne Alaska Airlines sans ces boulons.

Peu de temps après, la section de fuselage, qui couvrait une ouverture de porte, s'est détachée peu après le décollage. Huit personnes parmi les 171 à bord ont rapporté des blessures légères. Cet incident a mis une forte pression sur Boeing pour améliorer ses contrôles de qualité. Boeing prévoit également de racheter Spirit pour la ramener sous son parapluie corporatif.

Les enquêteurs américains sont parmi les meilleurs au monde

Un responsable de Spirit a déclaré lors de l'audition que un fuselage pour les modèles 737 se compose d'environ 18 000 composants et nécessite environ 200 000 éléments de fixation tels que des rivets. Spirit assemble le fuselage pour tous les avions 737.

Les experts du NTSB, qui sont parmi les plus renommés au monde, sont chargés de déterminer toutes les causes possibles des accidents de transport. Bien que l'agence ne puisse que formuler des recommandations, ses conclusions ont du poids et des conséquences.

Au début de l'audition publique de deux jours à Washington, le NTSB a demandé à Boeing et à Spirit de détailler leurs procédures de production et de correction des erreurs. Il est également apparu que la documentation pour les travaux sur la section de fuselage était insuffisante par rapport à ce que la corporation avait initialement fourni au NTSB. "Nous ne partirons pas avant d'avoir obtenu toutes les réponses", a déclaré la présidente de l'agence, Jennifer Homendy.

Les boulons de fixation manquants étaient à l'origine destinés à la section de fuselage critique pour le vol de l'avion 737-9 Max. Malgré leur retrait lors de la maintenance chez Boeing, ils n'avaient pas été correctement remplacés avant la livraison de l'avion à Alaska Airlines.

