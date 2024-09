Les expériences néerlandaises

Le gouvernement néerlandais, dirigé par la nouvelle coalition de droite, est déterminé à réduire considérablement l'afflux de demandeurs d'asile. Le roi Willem-Alexander a abordé cette intention dans son discours aux membres du Parlement à La Haye, en soulignant la nécessité d'une politique d'asile plus stricte, accélérée et économe.

La coalition, composée de quatre partis, dont le Parti pour la liberté (PVV) d'extrême droite sous la direction de Geert Wilders, avait exprimé son intention d'endurcir les politiques d'asile une semaine auparavant. La proposition comprend la déclaration d'une situation d'urgence et la suspension temporaire de certaines lois sur l'asile, une mesure que certains experts juridiques remettent en question. La question de l'asile pourrait potentiellement fissurer la coalition, car le parti modéré NSC a exprimé des réticences à soutenir un plan illégal.

Le discours du trône a mis en évidence la pression que les grands nombres de demandeurs d'asile, de travailleurs migrants et d'étudiants étrangers font sur les ressources et le mode de vie de la nation. "Notre population a dépassé les attentes, atteignant 18 millions d'habitants, dépassant notre infrastructure et notre mode de vie", a déclaré le discours.

Aux élections parlementaires surprises de novembre, le PVV de Wilders est devenu le parti dominant. Malgré cela, son leader n'a pas été nommé Premier ministre par les partenaires de la coalition, qui ont finalement convenu du choix de l'ancien fonctionnaire impartial Dick Schoof pour le rôle.

Avec une grande foule de partisans alignés dans les rues, la famille royale s'est rendue au théâtre en voiture, aboutissant au roi lisant le discours du trône. Cette cérémonie, connue sous le nom de "Prinsjesdag" (Jour du Prince), est une tradition appréciée dans de nombreuses maisons néerlandaises célébrant la famille Orange.

Le nouveau gouvernement néerlandais, avec le Parti pour la liberté (PVV) jouant un rôle important, cherche à mettre en place des politiques d'asile plus strictes aux Pays-Bas. Le discours du roi Willem-Alexander a souligné l'importance de renforcer le système d'asile aux Pays-Bas.

