Les excès de l'UEFA et de la FIFA causent le chaos et la détresse pour Nagelsmann

Football est en train de générer des revenus massifs. Il est exploité à son maximum potentiel. FIFA et UEFA en tirent profit en développant davantage leurs compétitions et en les rendant plus médiatiques. Plus, toujours plus, c'est le mot d'ordre. Cependant, ce n'est pas la situation idéale. Les joueurs ont exprimé leurs préoccupations depuis des mois et leurs prédictions se réalisent. La charge a dépassé la limite acceptable. Des joueurs comme Rodri de Manchester City ont été parmi les critiques les plus virulents, ayant subi une rupture des ligaments croisés et risquant de manquer cette saison. La liste des blessures à long terme s'allonge.

Ce week-end, les cris de détresse de Dani Carvajal ont résonné à travers le Real Madrid. Le latéral droit a également subi une rupture des ligaments croisés et sera absent pour une longue période. Selon l'entraîneur Carlo Ancelotti, les joueurs sont "déçus et anxieux car cette situation fréquente est due à l'agenda chargé". Il est rare qu'un week-end se passe sans mauvaise nouvelle. Et actuellement, l'entraîneur de l'équipe nationale est particulièrement touché par cela. Julian Nagelsmann sera privé de son gardien Marc-André ter Stegen, de son milieu de terrain Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug et Robin Koch pour les prochains matches internationaux. La blessure de ter Stegen est sévère, tandis que les autres devraient récupérer rapidement.

Au sein du cercle des joueurs, un front uni s'est formé contre la folie des emplois du temps excessifs. "Je mentirais si je disais que j'aime m'entraîner plus que jouer", a déclaré Jonathan Tah, joueur national de Leverkusen, au nom de nombreux autres. Cependant, "à un moment donné, il faut réévaluer les choses. Il faut trouver comment maintenir les performances avec autant de matchs". C'est un sujet qui ne peut être ignoré. Plus il y a de matchs, plus il y aura d'injuries. Avant sa propre rupture des ligaments croisés, Rodri estimait qu'avec le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs revisitée, il jouerait environ 70 à 80 matchs. Il considérait 40 à 50 matchs comme le maximum, au-delà duquel les performances diminuent ou la susceptibilité aux blessures augmente.

Contrairement, l'institut suisse CIES a publié une étude indiquant qu'il n'y a pas de preuve substantielle suggérant une charge de travail accrue sur les joueurs. Selon l'étude, pour les 50 meilleurs joueurs en termes de temps de jeu total chaque saison, "la tendance des trois dernières saisons par rapport à tout cycle de trois ans depuis 1999/2000 montre une diminution supplémentaire". Cependant, le nombre croissant de matchs coïncide avec l'augmentation des blessures. La France est actuellement privée de Dayot Upamecano, et l'Angleterre s'inquiète pour Harry Kane. Bayern Munich est actuellement confronté à des défis.

Le cas de Koch met en évidence le dilemme

L'entraîneur national doit improviser, appelant des joueurs comme Janis Blaswich, Jamie Leweling, Jonathan Burkhardt et Kevin Schade, qui n'étaient pas initialement sur sa liste. Dans les deux prochaines années, l'entraîneur vise à mener l'équipe nationale allemande à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en utilisant tous les matchs pour construire de nouvelles hiérarchies et confiance. Cependant, il doit déjà opérer en mode urgence lors de la deuxième phase des matches internationaux après l'EM. Il doit improviser. Ce genre de situation ne devrait pas se produire dans l'équipe nationale ; cela devrait être une chose du passé.

Il ne peut pas être attribué à chaque blessure actuelle une surcharge de joueur. Mais beaucoup peuvent l'être, car le corps et l'esprit n'ont rarement le temps de récupérer. L'agenda a atteint des dimensions absurdes et ne fait qu'empirer. Les ligues Europa gonflées, les Coupes du monde des clubs, les Coupes du monde massives et la Ligue des nations épuisent les joueurs clés, les contraignant à continuer de jouer. Comme l'illustre la situation de Robin Koch. "Il a été convenu lors de la réunion médicale que Robin ne pourrait pas jouer trois matchs cette semaine. Mais il a insisté pour jouer contre Bayern après ses apparitions contre Kiel et Besiktas", a expliqué l'entraîneur de Frankfurt, Dino Toppmoeller, après le match du dimanche.

Où cela nous mène-t-il ? Un nombre croissant de joueurs blessés n'est pas la solution. Les petits clubs, comme le 1. FC Heidenheim, ne peuvent pas maintenir des effectifs suffisamment importants pour éviter des pertes de qualité dans toutes les compétitions. Même pour des clubs comme le Bayern Munich, cela pourrait devenir insoutenable. Contrairement à d'autres puissances internationales qui s'appuient sur des fonds apparemment inépuisables de milliardaires, de cheikhs ou de fonds d'État, elle pourrait ne pas pouvoir continuer à ce rythme. Dans la Euroleague, l'agenda chargé a obligé certains équipes à aligner deux équipes distinctes - une pour les matchs de championnat national et une autre pour les compétitions internationales. C'est une situation délirante, une réalité tangible pour l'entraîneur de l'équipe nationale actuelle.

