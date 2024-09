Les éventuelles fermetures et licenciements d'usines pourraient avoir une incidence sur les mesures d'économie de coûts de VW

Volkswagen n'exclut pas la possibilité de fermer des usines et de réduire son effectif par des licenciements dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts pour sa division principale. Le groupe a également abrogé son accord de protection de l'emploi, qui avait jusqu'à présent empêché les licenciements jusqu'en 2029.

À l'automne dernier, le directeur de la marque Volkswagen, Thomas Schäfer, avait déjà laissé entendre à ses employés que des pertes d'emplois étaient possibles. Il a suggéré que la division VW n'était plus compétitive avec ses structures et procédures de travail actuelles et ses coûts élevés. Sans ajustements importants, il a souligné qu'il "fallait s'attaquer aux problèmes cruciaux, y compris l'effectif". D'ici 2026, le plan d'économies est prévu pour économiser 10 milliards d'euros et augmenter la marge brute d'exploitation de la marque de 3,4 % à 6,5 %.

