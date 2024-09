- Les éventuelles fermetures d'usines et licenciements pourraient avoir une incidence sur le taux d'épargne de VW.

Volkswagen n'exclut pas la possibilité de fermer des usines et de licencier des employés en raison de ses plans de restructuration pour la marque principale. Le groupe a annoncé qu'il supprimait son accord de sécurité de l'emploi, qui protégeait les emplois jusqu'en 2029.

Face à cette situation, le conseil d'administration de Volkswagen AG estime que les marques dont il a la charge nécessitent une restructuration importante. "Même la fermeture d'usines de production de véhicules et de composants ne peut être exclue sans mesures immédiates", a déclaré l'entreprise. Elle a également mentionné que les réductions d'effectifs prévues via des départs anticipés à la retraite et des licenciements ne suffisent pas à atteindre les économies souhaitées.

L'entreprise affirme qu'elle est contrainte d'abandonner l'accord de sécurité de l'emploi en vigueur depuis 1994. Selon elle, une restructuration basée uniquement sur les tendances démographiques ne suffit pas à apporter les ajustements nécessaires pour améliorer la compétitivité à court terme.

La présidente du conseil d'entreprise Daniela Cavallo a promis une forte résistance contre ces plans. "Ces plans constituent une menace pour nos emplois, nos sites et nos accords collectifs de travail", a-t-elle déclaré dans un numéro du journal du conseil d'entreprise "Mitbestimmen". "Avec cela, Volkswagen lui-même, et donc le cœur de l'entreprise, est en jeu. Nous nous battrons vigoureusement contre cela. Il n'y aura pas de fermetures d'usines chez Volkswagen tant que je suis là !" Le conseil d'entreprise, ainsi que l'État de Basse-Saxe, détient une majorité au conseil de surveillance.

Le PDG Oliver Blume justifie cette ligne de conduite en raison de la situation qui se détériore. "L'industrie automobile européenne traverse actuellement une situation très difficile et grave. L'environnement économique s'est encore détérioré, avec l'arrivée de nouveaux concurrents en Europe", a-t-il déclaré dans un communiqué. "De plus, l'avantage concurrentiel de l'Allemagne diminue. Dans ce contexte, nous en tant qu'entreprise devons maintenant prendre des mesures décisives."

La marque principale Volkswagen lutte depuis longtemps contre des coûts élevés et accuse un retard par rapport à ses marques sœurs comme Skoda, Seat et Audi en termes de marge bénéficiaire. Un programme d'économies pour 2023 était prévu pour corriger la situation et améliorer les résultats de 10 milliards d'euros d'ici 2026. Cependant, la baisse actuelle de l'activité ne fait qu'aggraver le problème.

Pour réaliser ces améliorations, les coûts doivent désormais être réduits plus que prévu initialement. Selon "Handelsblatt", cela pourrait nécessiter 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires. "Le vent contraire s'est renforcé", a déclaré le PDG de la marque Thomas Schäfer dans un communiqué. "Nous devons donc intensifier nos efforts maintenant et créer les conditions pour le succès à long terme."

