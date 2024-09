- Les éventuelles fermetures des usines de VW sont alarmantes.

À la suite de la menace de fermetures d'usines Volkswagen, le ministre de l'Économie Martin Dulig (SPD) a exprimé son soutien aux sites de Saxe. "Nous avons été ébranlés et durement touchés par les nouvelles en provenance de Wolfsburg. La libre État reste engagé envers tous les sites saxons et soutient pleinement nos collègues à Zwickau, Chemnitz et Dresde", a-t-il déclaré, selon un communiqué. La Saxe soutient également les propositions visant à réinstaurer une incitation à la vente de véhicules électriques.

Volkswagen a annoncé qu'elle pourrait être amenée à fermer des usines et à procéder à des licenciements dans le cadre de son initiative d'économies pour la marque principale VW. L'accord de stabilité de l'emploi, qui interdisait les licenciements jusqu'en 2029, a également été rescindi par l'entreprise.

Licenciements projetés insuffisants

Le conseil d'administration a indiqué qu'un vaste redressement des marques sous le groupe Volkswagen AG est nécessaire, a-t-il été mentionné. "Même la fermeture des sites de production de véhicules et de composants ne peut être exclue dans la situation actuelle sans mesures rapides." Les licenciements prévus par le biais de départs anticipés à la retraite et de packages de départ ne sont plus considérés comme suffisants pour atteindre les économies financières souhaitées.

Volkswagen emploie environ 120 000 personnes en Allemagne. La Saxe compte environ 11 000 travailleurs, avec des licenciements annoncés à l'usine de Zwickau en juillet dernier en raison d'une faible demande de véhicules électriques.

