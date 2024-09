Les événements extravagants du parti blanc de Sean Combs symbolisaient le zénith de son influence culturelle.

Aujourd'hui, les individus ne sont pas enclins à s'associer à l'entrepreneur et producteur de musique déchu et emprisonné.

Combs encourt une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable dans le district sud de New York, accusé de conspiration de rackette, de trafic sexuel et de proxénétisme. Il a plaidé non coupable.

Cette situation a attiré l'attention sur le style de vie passé de Combs.

Selon les allégations, ce style de vie incluait des "Freak Offs", qui, selon les accusations, impliquaient Combs droguant et contraignant des victimes à participer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins, depuis environ 2009.

Les accusations ont suscité des discussions sur le contraste entre le statut culturel influent de Combs à son apogée, comme les grandes fêtes blanches qu'il organisait de 1998 à 2009, et le comportement présumé dont il a été accusé dans les années qui ont suivi.

"Riche moderne"

Combs aurait commencé à organiser ces fêtes annuelles en 1998 pour établir sa présence dans la communauté exclusive des Hamptons de New York. Son ambition était de fusionner son style de vie hip-hop avec l'élite de la côte est et "d'enlever l'image de tout le monde et de nous mettre tous sur le même niveau", a déclaré Combs à Oprah Winfrey dans une interview en 2006.

"J'avais le mélange le plus fou : certains de mes gars de Harlem ; Leonardo DiCaprio, frais de 'Titanic'", a déclaré Combs. "J'avais des socialites et des parents du sud. Il y avait 200 personnes assises ici, ayant simplement un barbecue en arrière-cour."

Tout le monde dans l'enclave n'était pas d'accord avec l'idée.

"Les gens des Hamptons pensaient que la première fête était la fin du monde", a déclaré Steven Gaines, auteur de "Philistines at the Hedgerow: Passion and Property in the Hamptons", à The Hollywood Reporter en 2018. "Ils avaient peur d'une foule tapageuse du spectacle et pensaient que c'était une invasion, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas."

De son côté, Combs se considérait comme un Jay Gatsby moderne, le personnage fictif de F. Scott Fitzgerald's 1925 novel "The Great Gatsby", un millionnaire qui vivait à Long Island et était interprété par Leonardo DiCaprio dans l'adaptation cinématographique de 2013.

"J'ai lu The Great Gatsby?" a déclaré Combs à The Independent en 2001. "Je suis le Grand Gatsby !"

"Il ne semble pas déranger Combs que la vie de Gatsby se termine en rêves brisés, ses amis bien nés exposés comme volages et insincères", a noté la publication à l'époque.

"Iconique"

Les soirées étaient populaires dès le départ, attirant des figures de l'entertainment et des titans de l'industrie.

La liste des invités Initially reportedly topped out at 1,000 people, all of whom were required to dress fully in white, according to THR.

"Voir tout le monde habillé en blanc était un spectacle saisissant", a déclaré la doyenne domestique Martha Stewart, invitée à la première fête de Combs, à THR en 2018.

La sociale et femme d'affaires Paris Hilton a décrit la première événement comme "iconique et tout le monde y était".

CNN a contacté les représentants de Stewart et Hilton pour obtenir des commentaires.

Les fêtes ont dépassé les événements de la fête du travail pour inclure des célébrations du 4 juillet et ont changé de lieux pour inclure Los Angeles et Saint-Tropez.

Combs a utilisé certaines des fêtes comme levées de fonds pour diverses causes qu'il soutenait, mettant en valeur son influence sociale à l'époque.

"La fête semblait de plus en plus grande à mesure que les commanditaires corporatifs montaient à bord et que Combs l'utilisait pour lancer des parfums, de la vodka et même des efforts philanthropiques", a rapporté GQ en 2016.

"La dernière fête blanche officielle enregistrée, en 2009, s'est déroulée à Los Angeles", a rapporté la publication. "Mais à sa base, la fête blanche de Puff Daddy [Combs] était le barbecue en arrière-cour ultime, capturant une tranche de la culture pop qui a du mal à croire qu'elle se mélangeait aujourd'hui."

Des photos au fil des ans montrent des invités de différentes générations.

