14:10, Première Chaîne : Roses Rouges

- Les événements d'aujourd'hui dans le monde des feuilletons.

Dans un élan spontané, Britta organise une garden-party au Manoir des Roses pour célébrer les nouveaux emplois d'Hendrik et Carla. Bien que convaincue avec difficulté, Carla finit par accepter d'y assister. Avec l'aide de Lilly, l'événement prend vie. Charlotte est bouleversée par le message équivoque de Marvin à Geraldine Gigidoux et cherche du réconfort auprès de Hannes, mais il prend le parti de Marvin. Alors que Charlotte découvre l'infarctus de Leyla, elle réfléchit et cherche à discuter avec Geraldine - ce qui entraîne une conséquence inattendue.

15:10, Première Chaîne : Tempête d'Amour

Philipp avertit Vincent de l'appétit défaillant d'Apollo. Vincent soupçonne qu'Apollo languit après Ana. Lorsque Ana l'apprend, elle insiste pour rendre visite à Apollo, mais Michael refuse. Cependant, Vincent suggère une alternative : ils pourraient appeler Ana afin qu'Apollo puisse entendre sa voix. Lorsque Stella cherche un nouveau logement, Alfons l'invite à séjourner chez lui et Hildegard, mais elle décline. Elle espère une proposition de Lale et est déçue lorsque celle-ci suggère de partager un logement avec Vincent. Lorsque Theo demande si Alfons pourrait héberger Stella, il est surpris, car Stella n'avait pas mentionné l'invitation d'Alfons à Lale et Theo.

17:30, RTL : Ceux qui sont en dessous de nous

Benedikt lutte contre ses sentiments pour Patrizia, craignant de ne plus pouvoir les dissimuler. Combien de temps pourra-t-il encore les réprimer ? Tobias est inquiet que David puisse être un meilleur père. Cependant, lorsqu'il découvre les difficultés de David, il doit prendre une décision. Britta donne à Kassandra un aperçu de ce qu'est l'amour véritable. Après avoir impulsivement promis à Theo, elle réalise finalement qu'elle veut bel et bien l'épouser.

19:05, RTL : Tout Compte

Imani a une théorie troublante. Qui a pu salir la réputation de Tom à l'époque ? Tandis que Simone reste optimiste, Justus poursuit secrètement ses propres objectifs.

19:40, RTL : Bonnes et mauvaises fois

Jonas affiche un courage de façade, mais son malaise face à la proximité de Flo s'intensifie. Flo s'amuse avec des sports, mais lorsque Jonas reste silencieux, elle lui fait face. Jessica et Philip se retrouvent à Berlin. Dès qu'ils se retrouvent avec leurs familles, ils se manquent. Puis Jessica reçoit un message qui pourrait tout changer.

