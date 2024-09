Les étudiants sont confrontés à un fardeau financier croissant pour trouver un logement.

Lors de l'installation dans des chambres d'appartements partagés louées par des étudiants, ceux-ci se retrouvent souvent à dépenser plus d'argent, selon une étude. Le taux moyen de locations promotionnelles a augmenté de 5.1% l'an dernier, selon le rapport actuel sur le logement étudiant de MLP, fournisseur de services financiers, et l'Institut de l'économie allemande (IW).

Cette analyse a examiné 38 villes universitaires allemandes, qui ont été annoncées sur les principaux sites immobiliers et dans les journaux au deuxième trimestre. À l'exception de Heidelberg, les loyers ont augmenté dans tous les endroits. Les augmentations les plus importantes ont été observées à Berlin (9,4%) et Leipzig (9,3%). Les plus faibles augmentations de prix ont été observées à Würzburg et Tübingen (toutes deux 1,6%).

Pour garantir la cohérence, les chercheurs ont calculé les prix pour un appartement modèle de 30 mètres carrés situé près des universités. Les étudiants à Munich payent le plus pour ce type de logement, avec un appartement modèle coûtant 807 euros par mois, charges comprises. Cela est suivi de Berlin (678 euros), Francfort-sur-le-Main et Stuttgart (toutes deux 674 euros). Les étudiants peuvent vivre à moindre coût à Chemnitz (263 euros) et Magdebourg (333 euros).

Pour une chambre d'appartement modèle de 20 mètres carrés, la tendance reste la même. Les étudiants à Munich payent le plus, soit 588 euros. Cela est suivi de Constance (558 euros), Hambourg (542 euros) et Francfort (535 euros).

