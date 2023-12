Les étudiants noirs s'interrogent sur la possibilité de mentionner leur race dans les essais d'admission à l'université après la décision du SCOTUS sur la discrimination positive

"Bonjour Brown ! Je m'appelle Lynijah, et je suis une fille noire dans le domaine des STIM", dit-elle dans la première ligne de l'application.

Mme Russell a déclaré que la décision de mentionner sa race avait été compliquée. Cette jeune fille de 17 ans fait partie des millions d'étudiants qui s'inscrivent à l'université pour la première saison de candidature depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé la discrimination positive dans les admissions à l'université. De nombreux étudiants noirs se demandent comment - et même s'ils doivent - divulguer leur race dans le cadre de leur demande d'admission à l'université.

La décision de la Cour suprême en juin a laissé Russell, une lycéenne du Maryland, nerveuse face à un système en pleine mutation qui décidera bientôt de l'endroit où elle passera ses années d'études.

Des étudiants comme elle expliquent à CNN que les retombées de la décision de la Cour suprême ont ajouté un nouveau niveau d'anxiété à un processus de candidature déjà brutalement stressant.

"C'était un peu injuste, parce que mes chances d'entrer dans l'université de mon choix étaient moindres que celles d'une personne qui s'était inscrite un an avant moi", a-t-elle déclaré. "Cela m'a fait douter de moi. Je me demandais si mes chiffres étaient assez bons.

En conséquence, Mme Russell a élargi sa liste d'universités et supprimé plusieurs établissements qu'elle avait soudain considérés comme "impossibles" à intégrer.

Bien qu'il lui ait fallu un certain temps pour déterminer si elle devait mettre en avant son expérience d'étudiante noire dans ses demandes d'admission, elle a déclaré à CNN que lorsqu'elle s'est assise pour rédiger ses essais universitaires, elle a finalement décidé qu'il était plus important que jamais de parler de son identité raciale dans le cadre de l'histoire de sa vie.

La décision "m'a amenée à insister sur le fait que j'étais noire un peu plus que je ne l'aurais probablement fait. J'ai inclus des éléments comme mes cheveux ou des choses que j'ai vécues en tant que personne noire", a-t-elle déclaré. "Ce qui est important pour moi, c'est mon identité, qui je suis en tant que personne. Et la race en est un élément important".

Mme Russell a rédigé sa première dissertation universitaire sur le fait qu'elle a grandi dans un quartier difficile de Baltimore et sur les difficultés que sa famille a surmontées. Elle pense que le fait d'inclure ces éléments de son identité raciale augmentera ses chances d'entrer à l'université.

"Je pense que le fait de l'évoquer me donne plus de chances", a-t-elle déclaré. "Je pense que les universités sont toujours à la recherche de diversité.

Harmony Moore, une lycéenne du Texas, a adopté une approche radicalement différente.

Au début de l'année, elle a écrit plusieurs dissertations sur son expérience en tant qu'élève noire dans son lycée de Houston, majoritairement blanc. Mais après que la Cour suprême a invalidé la discrimination positive, elle a décidé de revoir ses essais.

"J'ai complètement supprimé cet aspect de mes essais", a déclaré Mme Moore. "Je ne voulais pas que le mauvais responsable des admissions le lise et que, tout d'un coup, il ne veuille pas me laisser entrer dans son école parce qu'il a l'impression que j'essaie de lui imposer ma race.

Les candidatures de Mme Moore mentionnent toujours des activités extrascolaires qui indiquent son identité raciale, comme son travail au sein de plusieurs organisations dirigées par des Noirs, telles que l'ANACP et le National Council of Negro Women (Conseil national des femmes noires).

Mais elle pense qu'en évitant de parler plus ouvertement de sa race dans ses dissertations, elle augmentera ses chances d'être admise dans une école.

"Je ne veux pas raconter exactement la même histoire que des centaines d'autres étudiants noirs", dit-elle. "Je pense que je me distingue par mes activités extrascolaires et les distinctions que j'ai reçues.

Selon l'Association nationale pour l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur (National Association for Equal Opportunity in Higher Education), les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) enregistrent une augmentation des demandes d'inscription et des inscriptions.

Angel Pérez, directeur général de la National Association for College Admission Counseling (NACAC), estime toutefois que la décision de la Haute Cour ajoute une dose de confusion à un processus d'admission qui a toujours été mystérieux, nuancé et ambigu.

"Le fait d'ajouter une couche supplémentaire et le fait que les étudiants ne sachent pas vraiment s'ils doivent parler de la race ou s'ils doivent s'abstenir de parler de la race n'est pas une bonne chose pour eux. Est-ce que je parle de la race ? Si oui, où dois-je en parler ? Est-ce que cela va être valorisé ? Cela crée une peur. Et cette peur, pour certains étudiants, est en fait paralysante", a déclaré Mme Perez.

Les conseillers des établissements d'enseignement supérieur déclarent à CNN que la principale idée fausse qu'ils entendent de la part des étudiants est que les établissements d'enseignement supérieur n'accordent plus la priorité à la diversité et que les étudiants de couleur ne sont plus les bienvenus dans ces établissements.

Certains conseillers, comme Tracy Ramos, cofondatrice de College Bound Parenting, invitent les étudiants de couleur à ne pas hésiter à parler de race dans leur dossier de candidature.

"N'ignorez pas une partie aussi cruciale de votre identité", a déclaré Mme Ramos. "Cela donne une image holistique de qui vous êtes.

En outre, Mme Ramos estime qu'il est plus important que jamais que les étudiants de couleur parlent de leur identité raciale dans leurs dissertations.

"De nombreux établissements d'enseignement supérieur d'élite cherchent des moyens d'identifier ces étudiants", a-t-elle déclaré. "Le principal conseil à donner est le suivant : faites en sorte qu'il soit facile pour les universités d'identifier ces étudiants : Faites en sorte qu'il soit facile pour les universités de savoir qui vous êtes. Qu'ils sachent tout ce que vous êtes.

Mais, selon Mme Perez, donner un aperçu de son identité ne signifie pas que les étudiants doivent parler d'"adversité" et de "traumatisme" pour entrer à l'école.

"Il s'agit littéralement de le mentionner dans le contexte de votre expérience vécue", a déclaré Mme Perez. "Les élèves ne doivent pas se sentir obligés de raconter des histoires qui les mettent mal à l'aise.

De nombreuses écoles ont ajouté des questions supplémentaires à leurs dossiers de candidature afin que les étudiants puissent parler de leurs expériences de vie et de la manière dont elles contribueraient à la diversité sur le campus.

Sean Manley était nerveux à l'idée de raconter son expérience en tant qu'étudiant noir ayant grandi dans une région rurale du Maryland.

Cet élève de terminale prévoit d'étudier l'ingénierie biomédicale et souhaite fabriquer des prothèses pour les personnes dans le besoin. Il admet s'être senti "démoralisé" après la décision de la Cour suprême.

"J'ai d'abord eu peur qu'ils ne soient pas capables de voir ma race et tous les défis qui en découlent, alors j'ai voulu écrire davantage sur ce sujet", a-t-il déclaré. "Je suis très fier de ce que je suis. Et c'est une partie très importante de la raison pour laquelle je suis ici.

M. Manley a suivi les conseils de son conseiller universitaire pour mettre subtilement en évidence son identité raciale dans ses dissertations, en faisant référence à sa liste impressionnante d'activités extrascolaires, comme ses rôles de leader au sein de l'Union des étudiants noirs et de la Société nationale des ingénieurs noirs. Il a déclaré qu'il était content d'avoir fait cela, mais qu'il n'était pas sûr que cela augmenterait ses chances d'être admis dans les écoles.

"Je ne sais pas si le fait de l'écrire dans ma dissertation est une bonne ou une mauvaise chose, parce que nous sommes un peu comme la classe expérimentale", a-t-il déclaré. "C'est un peu injuste. Je n'ai aucune base sur laquelle m'appuyer. Tous ceux qui me donnent des conseils essaient juste de deviner, tout comme moi".

Sydney Switzer adopte une approche beaucoup plus calculée pour ses essais d'admission.

Elle a choisi d'évoquer son identité raciale dans les demandes d'admission à certaines écoles, mais pour d'autres, elle l'a délibérément laissée de côté.

"Je l'ai fait en fonction de l'école et de son intérêt pour la diversité des points de vue de ses étudiants, pour savoir si c'est quelque chose dont ils voudraient nous entendre parler, plutôt que d'autres accolades et accomplissements.

Plusieurs conseillers universitaires ont déclaré à CNN qu'un étudiant ne voudrait probablement pas fréquenter une école avec laquelle il ne se sentirait pas à l'aise pour discuter d'un aspect quelconque de son identité. Mais la stratégie de Switzer témoigne de l'incertitude entourant la race dans les demandes d'admission à l'université de cette année et des calculs que font les étudiants qui cherchent anxieusement le meilleur moyen d'entrer dans les écoles.

"Je pense que lorsque vous êtes en compétition avec autant d'étudiants différents, il faut savoir de quoi vous parlez en priorité", a déclaré Mme Switzer.

Elle a ajouté : "C'est un peu décourageant de devoir faire ces choix".

Source: edition.cnn.com