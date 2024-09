Les étudiants moins aisés ont montré une diminution des demandes d'aide financière universitaire suite au lancement erroné du processus FAFSA.

Le dépôt de formulaire est crucial pour obtenir l'accès aux bourses fédérales Pell, aux prêts étudiants et à d'autres aides financières pour les études universitaires. Le manque d'aide financière peut rendre l'enseignement supérieur inaccessible pour certains étudiants.

D'après une étude récente du Bureau gouvernemental de responsabilité (GAO), il y a eu une baisse de 3 % des dépôts de FAFSA, soit 432 000 dépôts en moins, jusqu'au 25 août.

La baisse des demandes a été particulièrement marquée chez les familles ayant des revenus compris entre 30 001 et 48 000 dollars, ainsi que chez les individus gagnant 30 000 dollars ou moins.

Le GAO a présenté ses premiers résultats lors d'une audition de la Commission de l'éducation et du travail de la Chambre mardi.

À la fois les démocrates et les républicains ont critiqué la gestion par le ministère de l'Éducation de la nouvelle sortie du FAFSA.

Le représentant Burgess Owens, républicain de l'Utah et président du sous-comité de l'éducation supérieure et du développement de la main-d'œuvre, a exprimé sa préoccupation, qualifiant cela d'"inacceptable" et affirmant que l'administration Biden-Harris avait laissé de nombreux étudiants et familles dans l'ignorance.

Le représentant Frederica Wilson, démocrate de Floride et membre principal du sous-comité, a également déclaré que le lancement de la nouvelle version du FAFSA avait été perturbé par des erreurs du ministère de l'Éducation.

Le ministère de l'Éducation a publié son propre analyse, indiquant qu'il n'y avait qu'une baisse de 2 % des dépôts de FAFSA par rapport à l'année précédente jusqu'au 20 septembre. Cependant, il a reconnu que les candidats à faible revenu étaient toujours en retard.

Cependant, les étudiants peuvent toujours déposer le FAFSA pour obtenir une aide financière pour l'année universitaire en cours, bien qu'ils aient probablement déjà décidé de l'inscription à ce moment-là.

Le GAO a constaté que les étudiants disposaient d'environ 100 jours de moins pour terminer le FAFSA cette année. De plus, environ 75 % des appels au centre d'appels du ministère de l'Éducation sont restés sans réponse pendant les cinq premiers mois du lancement en raison d'un effectif insuffisant.

La mise à jour du FAFSA, imposée par le Congrès pour être publiée en 2024, visait à simplifier le processus de demande. Cependant, le lancement a été entaché de retards, de problèmes techniques et de erreurs administratives, ce qui a entraîné la mise à disposition du formulaire trois mois plus tard que la date habituelle du 1er octobre.

De nombreux étudiants n'avaient pas reçu leurs lettres d'attribution de l'aide financière avant le 1er mai, date à laquelle les collèges exigent traditionnellement que les étudiants décident de l'inscription à l'automne. À ce moment-là, les dépôts de FAFSA des lycéens avaient diminué de 29 % par rapport à la classe précédente à la même époque de l'année précédente, selon le Réseau national d'atteinte aux études universitaires.

Maintenant, pour les nouveaux demandeurs, y compris ceux qui ont obtenu leur diplôme au printemps, les dépôts ont diminué d'environ 8,5 %. En réponse, le ministère de l'Éducation a décidé de publier le FAFSA 2025-2026 en plusieurs étapes, permettant uniquement à un nombre limité d'étudiants et de familles d'accéder à

