Les étudiants d'origine juive de l'université expriment leur inquiétude face à une atmosphère d'antisémitisme croissante sur le campus, attribuée en partie au conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Avec le début d'une nouvelle année académique, certains étudiants juifs et leurs familles expriment de l'inquiétude en raison d'un environnement antisémite en hausse sur les campus britanniques. Cette inquiétude est due aux conséquences des attaques du 7 octobre de Hamas contre Israël l'année précédente, qui ont allumé le conflit en cours à Gaza.

Des données récentes de la Confiance communautaire (CST), une organisation caritative qui protège la communauté juive au Royaume-Uni, indiquent une augmentation de 465 % des incidents antijuifs signalés dans les établissements d'enseignement supérieur pendant la première moitié de 20XX par rapport à la période correspondante de 20XX. Au total, 96 incidents liés à l'université ont été signalés à la CST, contre 17 en 20XX. Les signalements comprenaient des agressions physiques, des menaces, des dommages ou des profanations, ainsi que des comportements abusifs, à la fois en ligne et hors ligne.

Une mère préoccupée, dont le fils a commencé ses études à Leeds, a partagé son point de vue avec CNN, déclarant : "Mon fils était si enthousiaste à l'idée de commencer ce nouveau chapitre, mais son excitation était teintée de peur d'être jugé pour être juif. Il craignait que cela rende plus difficile de se faire des amis, car les gens pourraient supposer que tous les juifs sont sionistes, et tous les sionistes sont mauvais."

Une autre mère, qui a également demandé l'anonymat et a refusé de Reveler l'université, a exprimé ses préoccupations : "Nous avons conseillé à notre fille de ne pas porter de bijoux symbolisant son identité juive, car nous ne pensons pas que c'est sûr pour elle de le faire sur le campus. C'était quelque chose que nous n'aurions jamais considéré avant le 7 octobre. Avec une confiance accrue et une audace croissante, de nombreuses personnes expriment maintenant ouvertement leur antisémitisme, ce qui nous fait craindre que notre enfant puisse être exposé à un tel comportement sur le campus sans notre protection."

La maison Hillel de l'Université de Leeds, un lieu de vie juive sur le campus, a été vandalisée avec des graffitis antijuifs en février. Dans un autre incident, le chapelain juif a été cible de menaces de mort en raison de son lien avec les Forces de défense israéliennes (FDI).

Gil, un diplômé de l'Université de Leeds qui a demandé à CNN de ne pas utiliser son nom complet, a participé à une organisation étudiante appelée "The Table" créée par des étudiants juifs après le 7 octobre pour promouvoir l'identité juive sur le campus. Il a expliqué : "L'idée était que tout ce dont vous aviez besoin pour contrer l'antisémitisme, c'était une table et quelques étudiants juifs prêts à engager la conversation."

Malgré le vandalisme et les manifestations anti-israéliennes croissantes, Gil et ses pairs ont maintenu une présence juive visible sur le campus. Il a déclaré : "Le discours est passé d'une perspective anti-sioniste à des commentaires antijuifs. Par exemple, les sionistes ont été comparés à des 'judenrats' - conseils de juifs nommés par les nazis pour mettre en œuvre leurs politiques antijuives."

Gil a considéré le vandalisme de la maison Hillel et les insultes dirigées contre le chapelain, qui a par la suite démissionné, comme les épisodes les plus décourageants. "C'était une période très difficile. Les étudiants juifs sont devenus nerveux. Les gens ont arrêté de porter leur Magen David (Étoile de David) sur le campus ou de venir sur le campus aussi fréquemment", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l'Université de Leeds a déclaré : "Nous reconnaissons les préoccupations spécifiques de nos étudiants juifs et musulmans. La sécurité et le bien-être de tous nos étudiants restent notre principale préoccupation. En tant qu'université, nous sommes engagés à respecter la liberté d'expression dans les limites de la loi, ce qui implique de tolérer une large gamme de points de vue tout en respectant les droits des autres."

Le porte-parole a poursuivi : "L'antisémitisme, l'islamophobie, l'abus ou le harcèlement de quelque nature que ce soit ne sont pas acceptables. L'université ne cautionne aucune perspective ou action qui vise à aliéner ou à faire sentir à des étudiants juifs, musulmans ou d'autres groupes qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le campus."

Les universités ont servi de terreau pour des idéologies politiques diverses, y compris des points de vue extrêmes, car des individus de divers horizons se réunissent dans une communauté proche, a déclaré Dave Rich, directeur de la politique de la CST.

Il a décrit la hausse de l'antisémitisme comme "entièrement prévisible", car les données de l'organisation au cours des quatre dernières décennies montrent une augmentation de l'antisémitisme coïncidant avec les troubles en Israël. Cependant, il a affirmé que cette dernière année avait connu un niveau sans précédent d'antisémitisme.

Rich a attribué une partie de l'antisémitisme à l'ignorance et une partie à des groupes extrêmes plus radicaux. Il a souligné que cela n'affecte qu'un petit pourcentage d'étudiants, mais peut avoir un impact négatif sur l'atmosphère générale pour tout le monde.

Rich a expliqué que les campements pro-palestiniens sur les campus britanniques sont relativement plus petits que ceux aux États-Unis et généralement paisibles, bien qu'ils soient souvent accompagnés de manifestations bruyantes, de banderoles et de slogans sur le génocide, ce qui est souvent déstabilisant pour les étudiants juifs.

Il a souligné : "La plupart des étudiants n'y sont pas impliqués, et il y a toujours un équilibre à trouver entre le droit de manifester et la liberté d'expression, et le droit de chacun de vaquer à ses activités quotidiennes sans perturbation."

Rabbi Michael Rosenfeld, chapelain juif à l'Université d'Oxford jusqu'à cet été, a partagé son point de vue, déclarant : "L'atmosphère sur le campus était 'très horrible' tout au long de l'année académique dernière. Le niveau d'antisémitisme était sans précédent - quantitativement et qualitativement. Pour moi, l'un des aspects les plus difficiles et les plus difficiles à comprendre était les appels à l'intifada (soulèvement). Cette langue extrême est devenue presque normalisée du jour au lendemain."

Des tensions similaires se produisent sur les campus et dans les rues de plusieurs pays européens, a noté Rabbi Rosenfeld.

"L'année dernière a été une période difficile pour les étudiants juifs", a déclaré Emma Hallali, dirigeante de l'Union européenne des étudiants juifs (EUJS), représentant plus de 160 000 jeunes dans 36 pays différents.

Elle a souligné que la situation s'était détériorée considérablement dans des pays européens de l'Ouest tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

En France, où les questions religieuses sont généralement tenues à l'écart des établissements scolaires, un rapport gouvernemental publié en juin a révélé une augmentation significative des incidents antijuifs sur les campus depuis le 7 octobre, avec 67 cas enregistrés - deux fois plus qu'au cours de l'année universitaire 2022-2023. Le véritable nombre pourrait même être plus élevé, selon le rapport.

Hallali a rapporté de nombreux cas de harcèlement envers les étudiants juifs, à la fois verbal et physique, et a récemment pris connaissance d'un développement préoccupant.

"Il y a des rapports selon lesquels des organisations étudiantes prévoient de célébrer le premier anniversaire du 7 octobre sur les campus," a-t-elle déclaré. "C'est troublant car les universités n'ont pas encore prévu d'intervenir. Nous plaidons en faveur d'une action, et nos syndicats nationaux sont prêts à réagir, mais nous sommes deeply concerned."

La vague d'antisémitisme sur les campus universitaires reflète la hausse de tels incidents dans la société dans son ensemble.

"Les étudiants juifs se demandent souvent s'il y a un avenir pour la vie juive sur les campus européens et en Europe," a déclaré Hallali.

L'étudiante en littérature comparée Emilia Kartovaara a raconté ses sentiments d'exclusion à son université à Helsinki, en Finlande, suite à plusieurs rencontres antijuives, notamment une altercation avec des manifestants qui soutenaient publiquement Hamas et Hezbollah.

Kartovaara a mentionné que les plaintes déposées auprès de l'administration universitaire n'avaientabouti à peu de résultats.

"Lorsque nous avons demandé leur engagement à créer un environnement sûr pour les étudiants et le personnel juifs, l'administration de l'université a suggéré d'utiliser une 'entrée alternative' comme solution," a-t-elle décrit. "Les étudiants juifs étaient en quelque sorte invités à utiliser une entrée de service."

Markus Laitinen, responsable du développement à l'Université de Helsinki, a confirmé que, en réponse aux préoccupations de sécurité de la communauté et du public, l'université avait demandé l'aide de la police pour disperser le campement en juin, qui n'était pas revenu depuis. Laitinen a souligné l'engagement de l'université à être un lieu sûr pour sa communauté et ses visiteurs tout en respectant la liberté d'assemblée et d'expression.

Laitinen a clarifié que la suggestion d'une entrée alternative ne s'adressait pas aux individus d'une certaine foi et que l'université ne pouvait pas documenter les croyances religieuses des étudiants. "La sécurité sur le campus est notre priorité absolue, et cela s'applique à tout le monde," a-t-il conclu.

Implications pour la santé mentale

Malgré un tableau sombre, Rosenfeld a observé un aspect positif - le renforcement des communautés étudiantes juives.

"La communauté étudiante juive d'Oxford n'a jamais été plus solide et dynamique," a-t-il déclaré.

Sami Berkoff, président de l'Union des étudiants juifs du Royaume-Uni (UJS), a rapporté une tendance similaire dans le pays, avec une augmentation de 2 000 étudiants adhérant à l'organisation cette année.

"Les étudiants ont besoin d'un 'espace juif' où ils se sentent acceptés et compris, partageant des expériences communes," a déclaré Berkoff. "Cela offre un répit, où ils n'ont pas à discuter du conflit s'ils le souhaitent."

Une ligne directe établie par l'UJS pendant le conflit Israël-Hamas a connu une forte demande, de nombreux étudiants rapportant des effets négatifs sur leur santé mentale. L'UJS a reçu plus de 1 000 appels à la ligne depuis sa création le 8 octobre 2022.

Berkoff, ainsi que d'autres étudiants juifs, ont récemment rencontré la nouvelle solliciteur général du Royaume-Uni, Sarah Sackman, qui a discuté des mesures à prendre pour lutter en faveur de groupes comme Hamas sur le campus et au-delà.

Selon le communiqué de l'UJS, Sackman a reconnu la nécessité de changement et a exprimé sa confiance dans la capacité du gouvernement à aborder le problème. L'UJS est actuellement en train de dispenser une formation sur la prise de conscience de l'antisémitisme auprès du personnel universitaire, des étudiants et des sociétés étudiantes dans le but d'améliorer la vie étudiante juive sur le campus.

"Notre objectif n'est pas simplement de garantir que la vie étudiante juive survive sur le campus, mais qu'elle y fleurisse," a déclaré Berkoff. "Vous devriez vous sentir en sécurité en portant une kippah ou en affichant une Étoile de David sur le campus, et en être fier."

Face à l'augmentation des incidents antijuifs sur les campus universitaires européens, Emma Hallali, dirigeante de l'Union européenne des étudiants juifs, s'est dite préoccupée par l'aggravation de la situation dans des pays importants comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

L'environnement antisémite en constante évolution ne se limite pas au Royaume-Uni; des tensions similaires se produisent sur les campus et dans les rues de plusieurs pays européens, comme l'a souligné le rabbin Michael Rosenfeld.

