- Les étudiants de Hambourg peuvent commander des billets gratuits pour l'Allemagne

Hamburger étudiants peuvent commander un billet de Germany gratuit. Le Hamburger Verkehrsverbund (HVV) a annoncé cela. Avec ce billet, les étudiants peuvent utiliser les transports publics locaux et régionaux dans tout le pays à partir du début de l'année scolaire en septembre. Les billets de Germany existants des étudiants seront automatiquement convertis. "Hambourg prend une initiative pionnière en étant le premier land à rendre possible un billet de Germany gratuit pour les étudiants dans tout le land", a déclaré un porte-parole de l'HVV sur demande.

"Je suis très heureux que nous puissions offrir à plus de 210 000 enfants et jeunes à Hambourg une offre de mobilité plus large et plus attractive à partir du 1er septembre", a déclaré le sénateur des Transports Anjes Tjarks (Les Verts). Le Sénat s'attend à ce qu'environ 168 000 étudiants - soit environ 80 % de ceux qui y ont droit - utilisent l'offre, comme l'indique une communication du Sénat au parlement. La nouvelle réglementation est prévue pour coûter environ 14 millions d'euros au budget cette année. Pour l'année prochaine, le Sénat prévoit, en se basant sur le prix actuel de 49 euros par mois pour le billet de Germany, environ 99 millions d'euros.

Le billet de Germany gratuit est disponible pour les étudiants à Hambourg, située en Allemagne. Cette initiative fait de Hambourg le premier land à offrir un billet de Germany gratuit dans tout son territoire.

Lire aussi: