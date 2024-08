Les êtres humains subissent des changements importants liés à l'âge à deux stades importants, comme le révèlent les recherches.

Dans une étude publiée dans la revue Nature Aging, des scientifiques de l'Université Stanford et de l'Université Technologique de Nanyang à Singapour ont étudié 108 individus sur plusieurs années, en suivant les changements de leurs molécules, notamment l'ARN, les protéines et les microbiotes.

La recherche a révélé que le vieillissement humain ne se produit pas de manière progressive et continue. Au contraire, la plupart des molécules observées ont montré des changements accélérés et non linéaires aux âges de 44 et 60 ans.

Xiaotao Shen, professeur adjoint de médecine des microbiotes à l'Université Technologique de Nanyang et premier auteur de l'étude, a informé CNN que les résultats suggèrent que "nous ne vieillissons pas progressivement". Certaines périodes de notre vie sont particulièrement cruciales pour notre vieillissement et notre bien-être, a-t-il ajouté.

Par exemple, la capacité à métaboliser la caféine diminue considérablement - initialement autour de l'âge de 40 ans, et à nouveau autour de 60 ans. Les composants responsables du métabolisme de l'alcool diminuent également, principalement autour de l'âge de 40 ans, a déclaré Michael Snyder, président du département de génétique à Stanford et un autre auteur de l'étude. Ces deux stades de vieillissement ont été mis en évidence.

Snyder a noté que les gens rencontrent souvent des blessures musculaires et constatent une augmentation de l'accumulation de graisses entre les âges de 40 et 60 ans, associée au métabolisme des lipides. De plus, la perte de muscle devient prononcée chez les personnes de plus de 60 ans, un problème important.

Les deux groupes d'âges ont connu des modifications des protéines qui maintiennent la structure des tissus, ce qui pourrait potentiellement expliquer les changements de la peau, des muscles et du cœur, a-t-il ajouté.

Les risques de maladies augmentent plus rapidement, en particulier après l'âge de 60 ans. L'étude a découvert que les personnes âgées de 60 ans ou plus sont plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires, des problèmes rénaux et le diabète de type 2.

Identifier de tels modèles peut aider au diagnostic et à la prévention des maladies, selon l'étude, qui a également identifié des "marqueurs cliniquement pertinents" qui pourraient améliorer la gestion de la santé et le bien-être général des populations âgées.

L'étude a porté sur des individus âgés de 25 à 75 ans en moyenne pendant environ deux ans. Tous les participants vivaient en Californie, étaient en bonne santé et représentaient desbackgrounds ethniques divers. Des échantillons réguliers de sang, de selles, de peau et de frottis nasaux et buccaux étaient prélevés auprès d'eux tous les 3 à 6 mois.

Comme le vieillissement accéléré chez les femmes pourrait être attribué à la ménopause (qui se produit généralement entre les âges de 45 et 55 ans), les chercheurs ont analysé des données séparées pour les hommes et les femmes.

