Les étrangers sont essentiels à la prospérité économique de l'Allemagne de l'Est

En Allemagne de l'Est, selon un rapport de l'Institut de l'économie allemande (IW), les travailleurs étrangers jouent un rôle crucial dans le soutien de l'économie locale. L'étude révèle qu'en 2023, plus de 400 000 personnes sans citoyenneté allemande étaient employées dans les États fédéraux de l'est, soit une augmentation de 173 000 par rapport à il y a cinq ans. Ces travailleurs étrangers ont contribué de manière substantielle à hauteur de 5,8 % au PIB de l'Allemagne de l'Est, soit 24,6 milliards d'euros. L'IW conclut que ces employés étrangers sont essentiels à la croissance économique de l'Allemagne de l'Est, alors que le nombre de travailleurs allemands dans la région a diminué de 116 000 entre 2018 et 2023.

L'IW reconnaît que l'Allemagne de l'Est n'a pas toujours eu une réputation accueillante, surtout dans le contexte des élections prochaines dans trois États fédéraux de l'est. Toutefois, le rapport met en évidence que l'AfD, connue pour son positionnement anti-migrants, a des soutiens potentiels. Malgré cela, l'IW affirme que les étrangers sont le pilier de l'économie de l'Allemagne de l'Est.

L'IW argumente que sans ces nouveaux arrivants, l'économie aurait souffert, mais elle a prospéré grâce à eux. En particulier, la Saxe a été la plus bénéficiaire, avec une contribution des travailleurs étrangers d'environ 7,9 milliards d'euros à l'économie de la région. Le Brandebourg et la Thuringe ont également connu des impacts bénéfiques, avec respectivement 6,8 milliards et 3,9 milliards d'euros, malgré des économies globales plus petites.

L'étude de l'IW révèle que, ces cinq dernières années, ce sont principalement des personnes venues de Pologne et de République tchèque qui ont migré vers l'est, ainsi que des travailleurs de Roumanie et d'Ukraine. Ces étrangers travaillent principalement dans le secteur de la construction, mais occupent également des postes significatifs dans le secteur des transports et via des agences d'emploi temporaires en Allemagne. L'auteur de l'étude, Wido Geis-Thöne, insiste sur le fait que ces travailleurs étrangers sont essentiels pour soutenir l'économie de l'Allemagne de l'Est. En conséquence, Geis-Thöne souligne l'importance de maintenir une approche ouverte d'esprit pour assurer la prospérité économique de la région.

