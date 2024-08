Travailleurs non titulaire ou Force de travail détachée - Les étrangers jouent un rôle crucial dans l'économie de l'Allemagne de l'Est

Dans une étude récente, les travailleurs étrangers sont considérés comme un pilier vital pour l'économie de l'est de l'Allemagne. L'IW, un institut proche des entreprises, indique qu'en 2023, plus de 403 000 citoyens non allemands étaient employés dans les cinq États fédéraux de l'est, soit une augmentation de 173 000 personnes par rapport à il y a cinq ans. Ces individus ont contribué à hauteur de 24,6 milliards d'euros à l'économie de la région, représentant 5,8 % de son PIB. L'étude conclut que 'les travailleurs étrangers sont essentiels pour l'est' alors que le nombre de travailleurs allemands locaux a diminué de 116 000 entre 2018 et 2023.

L'IW anticipe des élections régionales dans trois États fédéraux de l'est, mettant en avant que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite attaque régulièrement les migrants et obtient de bons résultats dans les sondages, alors que de nombreux migrants expriment des préoccupations. Cependant, ce sont les travailleurs étrangers qui renforcent l'économie de l'est. Sans immigration, la région aurait connu une forte récession, mais elle a prospéré.

La Saxe est le plus grand bénéficiaire, avec une contribution des travailleurs étrangers d'environ 7,9 milliards d'euros à son économie. La Brandebourg suit avec 6,8 milliards d'euros, malgré une économie globale plus petite, et la Thuringe reste rentable avec 3,9 milliards d'euros.

Selon l'IW, il y a eu une forte augmentation de travailleurs provenant de Pologne, de République tchèque, de Roumanie et d'Ukraine ces cinq dernières années. Ils travaillent principalement dans le secteur de la construction, mais contribuent également aux transports et aux agences d'emploi temporaires en Allemagne. "Les travailleurs étrangers renforcent l'économie de l'est", déclare Wido Geis-Thoene, l'auteur de l'étude. Il est crucial, souligne-t-il, que la région adopte une approche ouverte d'esprit pour continuer à prospérer économiquement.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite critique régulièrement les migrants, mais la contribution économique de ces individus ne peut être ignorée. Sans l'afflux de migrants de Pologne, de République tchèque, de Roumanie et d'Ukraine, contribuant principalement au secteur de la construction, des régions comme la Saxe, la Brandebourg et la Thuringe auraient connu une récession économique.

Lire aussi: