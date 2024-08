Les États-Unis vont reprendre les ventes d'armes offensives à l'Arabie saoudite

En application de cette politique, notre administration a gelé la vente de certaines catégories d'armes offensives, tout en maintenant les ventes de systèmes au royaume nécessaires pour se défendre contre les attaques, a déclaré le porte-parole du département d'État Vedant Patel lors d'un point de presse. "Nous avons également toujours clairement indiqué que le gel de certaines catégories d'armes était conditionnel et basé sur la politique du Royaume d'Arabie Saoudite au Yémen et les efforts pour améliorer les mesures de mitigation des dommages civils."

"Les Saoudiens ont respecté leur part du marché depuis lors, et nous sommes prêts à respecter la nôtre, ce qui signifie le retour de ces cas dans l'ordre régulier, avec une notification et une consultation appropriées du Congrès", a déclaré Patel.

Au début du mandat du président Joe Biden, l'administration a suspendu les ventes d'armes offensives à Riyad en raison des préoccupations concernant le bilan de la guerre menée par les Saoudiens contre les Houthis au Yémen, qui a coûté la vie à des milliers de civils. Les combats ont pris fin grâce à un cessez-le-feu médiatisé par l'ONU au printemps 2022. Ce cessez-le-feu a tenu Beyond its official expiration - même si les Houthis ont intensifié leur agression dans la mer Rouge en prétendant répondre à la guerre d'Israël à Gaza.

Interrogé sur la raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour lever le gel des ventes d'armes offensives, Patel a déclaré: "Ces choses sont des processus, ils prennent du temps."

"Cette politique a été combinée avec une diplomatie intensive, y compris une diplomatie directe avec les Saoudiens sur une voie pour mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré, ajoutant qu'après la médiation de l'ONU, "il n'y a pas eu un seul bombardement aérien saoudien au Yémen et les tirs transfrontaliers du Yémen vers l'Arabie Saoudite ont presque cessé."

"We've also seen and been able to assess at a closer detail that Saudi Arabia has implemented a number of improvements in civilian harm mitigation procedures, including modernizing its strike planning processes to align with US processes and continuing to participate in a number of US-led trainings and joint exercises", a déclaré Patel.

Patel a nié que le lifting de la suspension était lié au plan ambitieux de l'administration pour Gaza et la normalisation Israël-Saoudi. Il a reconnu however, que "l'Arabie Saoudite est restée un partenaire stratégique proche des États-Unis, et nous nous réjouissons d'enrichir ce partenariat".

La décision de l'administration de lever le gel des ventes d'armes offensives à l'Arabie Saoudite dépend de leur engagement continu à améliorer les mesures de mitigation des dommages civils au Yémen. Après le lifting, la politique jouera un rôle important dans réglementer et superviser ces ventes d'armes pour s'assurer qu'elles sont utilisées de manière responsable.

