Les États-Unis vont poursuivre les pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza.

Kirby a évoqué un "début prometteur" concernant les pourparlers repris jeudi à Doha, la capitale du Qatar. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire.

La nouvelle ronde de pourparlers a lieu à la demande des médiateurs Qatar, les États-Unis et l'Égypte. Les pourparlers à Doha sont suivis par le directeur de la CIA, William Burns. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait précédemment confirmé que son pays enverrait les chefs de ses services de renseignement étrangers Mossad et de sécurité intérieure Shin Bet, David Barnea et Ronen Bar, à Doha.

Un représentant de Hamas, Osama Hamdan, a déclaré que l'organisation palestinienne islamique radicale n'avait pas participé aux pourparlers jeudi. Cependant, ils sont prêts à rejoindre les négociations indirectes s'il y a de nouvelles garanties d'Israël. Selon leurs propres déclarations, Hamas souhaite obtenir la mise en œuvre d'une proposition de cessez-le-feu présentée par le président américain Joe Biden à la fin du mois de mai.

Le plan en plusieurs étapes de Biden est la base des pourparlers renouvelés. Il prévoit initialement un cessez-le-feu de six semaines, qui pourrait être prolongé pour des négociations sur une fin permanente des combats. De plus, l'armée israélienne doit se retirer des zones peuplées de la ceinture de Gaza, et les otages israéliens détenus par Hamas doivent être libérés en échange de prisonniers palestiniens.

Plus tard jeudi, un représentant de Hamas, Hossam Badran, a déclaré qu'un accord doit inclure un cessez-le-feu complet, un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza et le retour des déplacés.

Les médiateurs États-Unis, Égypte et Qatar ont travaillé pendant des mois pour obtenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et Hamas. Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment considérablement exacerbé. L'Iran et le militia chiite libanais Hezbollah ont menacé Israël depuis les meurtres du chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef militaire de Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth à la fin juillet, accusant Israël des deux attaques.

Le président américain Joe Biden avait exprimé l'espoir qu'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait également dissuader l'Iran d'attaquer Israël et ainsi prévenir une nouvelle escalade du conflit dans la région.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent de l'organisation palestinienne islamique Hamas sur Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été enlevées dans la bande de Gaza. 111 otages y sont toujours détenus, 39 d'entre eux étant apparemment morts.

Depuis, Israël a mené des opérations militaires massives dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, plus de 40 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

Entre-temps, une attaque de colons juifs dans la Cisjordanie a suscité des critiques. Selon les rapports palestiniens, une personne a été tuée et une autre grièvement blessée lors de l'attaque. Le président israélien Isaac Herzog a fermement condamné l'incident, le décrivant comme une "minorité extrémiste". Des critiques fermes sont également venues de la Maison Blanche.

