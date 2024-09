Les États-Unis visent à renforcer leurs réserves de pétrole.

00:45 Deux vies perdues, cinq blessés dans l'attaque de Saporischschja

La Russie a lancé une attaque dans la région de Saporischschja pendant la nuit, faisant au moins deux civils morts et cinq blessés, selon l'annonce du gouverneur Ivan Fedorov. Fedorov a ensuite révélé que la Russie avait lancé une attaque importante sur la communauté de Komyshuvakha dans la région, causant des dommages à plusieurs maisons résidentielles et une installation d'infrastructure. Les services d'urgence sont toujours sur les lieux, évaluant constamment l'ampleur des dégâts, selon "Kyiv Independent".

23:38 L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU partage des informations sur la proposition de paix de Zelensky

Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a révélé que les officiels américains ont examiné le plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le côté américain croit que cette stratégie pourrait favoriser des progrès. Elle n'a pas fourni plus de détails sur les contributions, suggérant probablement le soutien des États-Unis au "plan de victoire" de Zelensky annoncé le mois dernier, selon "European Pravda".

22:29 Fausse alerte en Lettonie : visite inoffensive d'oiseaux

Une fausse alerte a eu lieu en Lettonie, où des soupçons d'enfreinte de l'espace aérien par un avion non identifié se sont révélés être sans danger. L'objet qui a franchi la frontière depuis la Biélorussie et traversé l'est de Kraslava s'est avéré être un vol d'oiseaux, selon l'armée de l'air lettone. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait signalé un objet non identifié, ce qui a entraîné le décollage d'avions de l'OTAN stationnés à la base de Lielvārde en réponse. Mais ils n'ont pas pu repérer d'objets suspects.

21:59 Moldavie et Allemagne s'accordent sur la coopération en matière de cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs défenses contre ce que la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock identifie comme la "guerre hybride de Poutine" principalement ciblée sur la Moldavie. Poutine continue d'utiliser ses techniques de guerre hybride comme outil de déstabilisation. Baerbock a expliqué qu'ils cherchent à sécuriser la Moldavie contre les attaques informatiques et à démasquer les fausses informations en fournissant de la technologie, des données et une formation.

21:12 Un homme russe condamné à cinq ans dans un camp de travail pour ses opinions dissidentes

Un homme russe de 38 ans résidant à Moscou a été condamné à cinq ans dans un camp de travail pour avoir critiqué l'implication de la Russie en Ukraine. Les allégations contre l'accusé incluent le préjudice à la réputation de l'armée, qu'il a admis en fin avril. Initialement, il avait été condamné à cinq ans de service de travail, mais après un appel, le tribunal a prolongé sa peine à cinq ans dans un camp de travail. Yuri Kochov, l'accusé, a été arrêté et escorté hors du tribunal.

20:23 Les forces militaires ukrainiennes affirment avoir détruit des dépôts de munitions russes près de Marioupol

Les forces ukrainiennes affirment avoir ciblé et éliminé des dépôts de munitions dans les territoires occupés de Marioupol. Le commandement naval à Kyiv a rapporté avoir repéré les dépôts et les avoir attaqués avec des roquettes, entraînant une destruction estimée de tonnes de munitions. Cependant, ces allégations restent non confirmées.

19:36 Le ministre de la Défense italien annonce la livraison prochaine d'un système de défense aérienne à l'Ukraine

L'Italie enverra un deuxième système de missiles anti-aériens SAMP/T en Ukraine ce mois-ci, a annoncé le ministre de la Défense Guido Crosetto à Rome. Ce système peut surveiller et engager plusieurs cibles simultanément, interceptant jusqu'à dix. C'est le seul système européen capable d'intercepter des missiles balistiques.

19:02 Un rapport suggère que la Russie prépare une contre-offensive de 38 000 soldats dans la région de Kursk

Selon un rapport du Financial Times citant un officiel ukrainien de renseignement de haut niveau, la Russie prévoit de lancer une contre-offensive dans la région frontalière de Kursk avec environ 38 000 soldats. Certains de ces soldats ont été demandés dans le sud de l'Ukraine. Pour l'instant, les hostilités restent à petite échelle. Selon la source, une mobilisation plus large est cruciale pour obtenir des résultats significatifs. Auparavant, le président ukrainien Zelenskyy avait déclaré qu'environ 100 000 soldats russes seraient nécessaires pour contrer la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk.

18:22 Les forces ukrainiennes rapportent avoir intercepté des réfugiés frontaliers à la rivière Dniester avec la Moldavie

En raison de plus de deux ans de conflit, l'armée ukrainienne a besoin de renforts. De nombreux hommes cherchent à éviter le service militaire et à s'échapper vers des pays voisins, principalement la Moldavie. Ils sont interceptés à la frontière de la rivière Dniester, un important point de passage.

17:44 Résoudre l'énigme des avions de guerre russes recouverts de pneus

Au cours de l'été 2023, les avions militaires russes ont commencé à arborer des pneus de voiture comme ajout mystérieux. La raison de cette modification est restée énigmatique pendant un certain temps. Cependant, des informations d'un haut responsable militaire américain pourraient avoir levé le voile sur ce phénomène inhabituel. Selon Shuyler Moore, directeur technique au Central Command des États-Unis, la modification consiste à contourner les systèmes de ciblage de missiles modernes. "Si vous fixez des pneus sur les ailes, plusieurs algorithmes de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître que c'est un avion", a expliqué Moore lors d'une table ronde organisée par le think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). Auparavant, la théorie de l'utilisation des pneus pour la protection contre les drones suicide avait été considérée.

16:56 Détonation d'une mine de charbon ukrainienne par des troupes russes

Les forces militaires russes progressent dans la ville minière ukrainienne de Wuhledar, où elles ont déclenché l'explosion de l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des vidéos montrent les conséquences dévastatrices de l'explosion et l'effondrement de la tour principale de la mine. On estime qu'environ 150 millions de tonnes de charbon étaient stockées dans la veine.

16:19 Pistorius considère le budget de la défense comme un défi continuAprès l'attribution d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius reconnaît la nécessité de ressources financières supplémentaires pour soutenir la Bundeswehr au-delà de la fin de l'année. "D'ici la fin de l'année, le fonds spécial entier sera épuisé", a déclaré Pistorius après une inspection des troupes à Saarlouis. "À l'avenir, nous devrons trouver d'autres sources de revenus." Pistorius souligne qu'environ 80 milliards d'euros sont prévus pour la défense dans les prévisions budgétaires du gouvernement allemand pour l'année 2028. "Je m'attends à ce que, compte tenu de notre besoin de financer l'acquisition et l'infrastructure à l'avenir, cela reste un défi considérable et crucial", a-t-il ajouté.

15:51 Ukraine cible des bâtiments résidentiels à BelgorodLes opérations militaires ukrainiennes continuent de cibler les villes russes, notamment la région de Belgorod, située près des frontières communes. Plusieurs véhicules et un bâtiment résidentiel ont été complètement détruits, tandis que d'autres ont subi des dommages. Plus de huit civils ont été blessés.

15:14 Exercices navals : des navires chinois atteignent VladivostokEn réponse à l'annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires maritimes chinois ont apparemment atteint Vladivostok, région orientale de la Russie. Selon les sources russes, ces navires ont été invités par les forces frontalières autorisées de la Russie. La Garde côtière chinoise restera à Vladivostok jusqu'au vendredi, comme l'a expliqué le ministère russe des Affaires étrangères. L'objectif des manœuvres est de renforcer les partenariats stratégiques entre les forces militaires chinoises et russes, en déclarant que les forces navales et aériennes participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk près de la côte russe. La Chine prévoit également de rejoindre l'exercice stratégique russe "Ocean-2024".

14:39 Baerbock : l'aide à l'Ukraine garantit la survie de la MoldavieLa ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock estime que soutenir l'Ukraine est crucial pour garantir la survie de la Moldavie voisine. "Chaque action que nous entreprenons pour aider l'Ukraine contribue à sa stabilisation", a déclaré Baerbock lors d'une réunion du plateau de partenariat Moldova à Chisinau. "Il est clair que la population s'inquiète que si l'Ukraine s'effondre, la Moldavie aussi."

13:56 Les services d'urgence ukrainiens rapportent 97 pertes depuis l'invasionDepuis le début de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, les services d'urgence ukrainiens rapportent malheureusement que 97 travailleurs de secours ont perdu la vie. Le service a partagé ces informations avec le site d'actualités ukrainien, Ukrinform. Selon leurs dossiers, 395 travailleurs d'urgence ont également été blessés lors de leurs missions de secours. Les Ukrainiens célèbrent aujourd'hui la "Journée nationale des sauveurs".

13:44 Le Wall Street Journal : des millions de pertes de part et d'autre dans le conflit en UkraineLes conclusions du journal américain "Wall Street Journal" indiquent que des centaines de milliers de soldats ont été blessés ou tués des deux côtés de l'engagement de la Russie en Ukraine. L'armée ukrainienne a apparemment subi environ 80 000 pertes et 400 000 blessés, selon une estimation secrète révélée par la publication. Simultanément, les évaluations de l'intelligence occidentale suggèrent que la Russie a rencontré environ 600 000 pertes - 200 000 morts et 400 000 blessés. Ni Kyiv ni Moscou n'ont révélé leurs propres pertes.

13:21 Munz : la Russie augmente ses troupes de 1,5 million grâce à une campagne de recrutementDans un décret exécutif, la Russie a augmenté ses effectifs militaires de 1,5 million de soldats. Rainer Munz, correspondant d'ntv, souligne que ce développement va au-delà du conflit en Ukraine et soulève la question de la manière dont la Russie va pouvoir trouver un nombre aussi important de soldats supplémentaires.

12:55 Le Kremlin justifie l'expansion militaire en réponse aux menaces frontalièresLe Kremlin explique ses plans d'augmentation de l'armée pour devenir la deuxième plus grande armée du monde en invoquant les menaces croissantes le long de ses frontières. "Cette escalade est due à une augmentation des menaces autour de nos frontières périphériques", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'une conférence de presse avec les médias. "Ces tensions proviennent de l'environnement hautement agressif qui prévaut à nos frontières occidentales et de l'instabilité dans nos territoires orientaux. Ces situations justifient la prise de précautions appropriées." Selon les ordres du président russe Vladimir Poutine, la taille régulière de l'armée russe sera augmentée de 180 000 soldats pour atteindre 1,5 million de soldats actifs, donnant à la Russie la deuxième plus grande force militaire du monde après la Chine.

12:30 Sondage d'opinion RTL/ntv : une majorité de répondants s'opposent aux missiles de portée lointaine pour la défense de KyivLe gouvernement de Kyiv cherche à frapper les lignes d'approvisionnement militaires russes - aéroports, centres de commandement, infrastructures. Dans le dernier sondage RTL/ntv, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales capables de toucher des cibles loin à l'intérieur de la Russie. 28 % y sont favorables. Une majorité en faveur de ces missiles ne peut être trouvée que chez les partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Seulement 34 % des partisans de l'SPD et 31 % des partisans de l'Union soutiennent cette action. Aucun partisan de l'AWS ne soutient cette étape, et seulement 4 % des partisans de l'AfD y sont favorables. 61 % des partisans de l'SPD et de l'CDU/CSU s'opposent à une telle livraison d'armes. Parmi les partisans de l'AfD, 91 % s'opposent à la livraison de missiles à longue portée, et même 97 % des partisans de l'AWS s'y opposent. L'opposition est plus forte à l'est (83 %) qu'à l'ouest (61 %).

11:49 Rumeurs sur les intentions de Routt en 2022 pour assassiner PoutineRyan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait manifesté un intérêt pour tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un il y a quelques années. Le Wall Street Journal a rapporté cela, affirmant que l'infirmière Chelsea Walsh, qui a rencontré Routt en Ukraine en 2022, disposait d'informations à l'appui. Walsh a décrit Routt comme "le plus dangereux des Américains" qu'elle ait rencontrés à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires ukrainiennes pour combattre aux côtés de leurs forces.

11:18 Documentaire controversé "Les Russes en guerre" de retour au festival de Toronto

Le film "Les Russes en guerre", faisant polémique, sera finalement projeté au festival international du film de Toronto. Initialement, les organisateurs avaient invoqué des raisons de sécurité pour annoncer que le film ne serait pas diffusé. Cependant, le festival a revu sa décision. Réalisé par la cinéaste russo-canadienne Anastasia Trofimova, le film présente des images de troupes russes en Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada a critiqué le film, qualifiant le festival de plateforme pour la propagande russe.

10:51 L'ambassadeur russe exprime des doutes sur les négociations de paix

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergey Nechaev, a exprimé des réserves quant à d'éventuelles négociations de paix en Ukraine. Dans une interview accordée à Deutschlandfunk, Nechaev a déclaré qu'un plan de paix devait d'abord être présenté avant que la Russie puisse examiner sa compatibilité avec leur position. Cette réponse est intervenue après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait exprimé son désir d'accélérer les efforts en vue d'une résolution pacifique, mentionnant la possibilité d'une conférence de paix impliquant la Russie et l'Ukraine.

10:31 Le PNUD aide l'Ukraine à renforcer la sécurité énergétique pour l'hiver

La compagnie d'énergie ukrainienne Naftogaz renforce sa coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour maintenir la sécurité énergétique. Il y a des préoccupations quant à la rigueur de l'hiver prochain en raison des frappes aériennes russes sur l'infrastructure vitale. Le PNUD apportera son aide, comme des générateurs fonctionnant au gaz, pour minimiser les perturbations de l'approvisionnement en énergie pour la population ukrainienne.

09:55 Environ 280 000 personnes sans électricité après l'attaque de Sumy

Suite aux attaques de drones Shahed sur Sumy en Ukraine, 280 000 personnes sont toujours privées d'électricité. Bien que l'armée de l'air ukrainienne ait revendiqué avoir abattu 16 drones, ceux qui ont réussi à frapper ont causé des dommages à l'infrastructure critique.

09:28 Exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien par l'épée par les forces russes

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien a rapporté l'exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien par les forces russes. Le soldat, désarmé et ligoté avec du ruban adhésif, a été tué à l'épée. Cet acte a été décrit comme barbare et choquant. Une photographie du soldat décédé, avec l'épée ayant servi au meurtre, portant l'inscription "Pour Kursk", circule sur les réseaux sociaux. Les photographes Konstantin et Vlada Liberova ont rapporté des images de soldats ukrainiens ayant survécu à la captivité russe.

09:02 Le commandant tchétchène encourage pendant l'offensive de Kursk

Lors du lancement d'une offensive dans la région frontalière de Kursk en août, le commandement militaire russe est resté silencieux. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a exprimé son espoir sur son canal Telegram : "Restons calmes, grignotons du pop-corn et regardons nos gars battre l'ennemi." Il est depuis devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec la diffusion de ses déclarations par les médias russes. Selon des experts consultés par l'agence de presse AFP, la présence médiatique d'Alaudinow est believed to be with approval from the highest levels. Some even see Alaudinow as a potential successor to the allegedly ailing Kadyrov.

08:01 L'Ukraine : la Russie assiège les installations énergétiques de Sumy par une attaque aérienneL'Ukraine signale une autre offensive aérienne significative de la Russie. Leur défense aérienne a réussi à abattre 34 des 51 drones russes au cours de la nuit, selon le rapport de l'armée de l'air. L'offensive était active dans cinq régions. Selon les autorités locales, les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été attaquées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, ciblant des infrastructures vitales telles que les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui ont été redirigés vers des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence travaillent actuellement sur les réparations.

07:37 L'Ukraine : la Russie subit de lourdes pertes avec 1020 pertes depuis hierSelon le état-major ukrainien, la Russie a subi une perte importante de 1020 soldats en raison de morts et de blessures depuis hier. Depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, les Ukrainiens ont enregistré 635 880 pertes du côté russe. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Le Kyiv Post : l'aéroport militaire russe d'Engels cible d'une attaque de dronesL'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué par des drones d'attaque pendant la nuit, selon le rapport du site d'actualités ukrainien "Kyiv Post". Le rapport présente des vidéos avec des détonations audibles. Selon le rapport, des bombardiers stratégiques sont stationnés sur le terrain d'aviation, armés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes.

06:13 Meta restreint la diffusion de la propagande russe sur ses plateformes Meta, la société mère de Facebook, a imposé des restrictions à la diffusion de la propagande d'État russe via des médias tels que RT (anciennement Russia Today). RT, ainsi que les organisations affiliées, ne pourront plus utiliser les plateformes de Meta, qui comprennent Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. RT a été interdite dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de la diffusion de fausses informations concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Pour en savoir plus, veuillez consulter ce lien :

05:33 Lukashenko accorde la grâce à 37 prisonniers en Biélorussie Le dirigeant autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a accordé la grâce à 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk indique que ces individus ont été condamnés pour "extrémisme", une étiquette souvent utilisée contre les critiques du gouvernement en Biélorussie. Le groupe pardonné comprend six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail n'a été fourni concernant les identités des 37 personnes pardonnées. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a pardonné de nombreux prisonniers qui avaient été emprisonnés pour avoir contesté le gouvernement.

03:11 Rapport de l'ONU : les violations des droits de l'homme augmentent en Russie Un rapport de l'ONU suggère que les violations des droits de l'homme se multiplient en Russie. "Il existe maintenant un système structuré et soutenu par l'État de violations des droits de l'homme" déclare Mariana Katzarova, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en tant que Rapporteuse spéciale sur la situation en Russie en 2023. Selon le rapport, ce système a pour but de réprimer la société civile et l'opposition politique. Les personnes qui critiquent l'invasion russe de l'Ukraine et les dissidents sont maintenant persécutées plus sévèrement. Katzarova estime le nombre de prisonniers politiques à au moins 1372. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été condamnés sur des chefs d'accusation fabriqués et condamnés à de longues peines de prison. En détention, ils subissent des tortures. Les prisonniers politiques sont détenus dans des cellules d'isolement, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Selon un membre du personnel, le nombre réel pourrait être plus élevé.

En réponse au conflit en cours en Ukraine, l'Union européenne a imposé des sanctions étendues à la Russie, visant à isoler l'économie russe et à mettre la pression sur sa direction pour qu'elle se retire de la région.

À la suite des actions de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle cesserait de financer de nouveaux projets en Russie, aggravant ainsi les difficultés financières de la Russie.

