Les États-Unis visent à limiter l'immigration en provenance du Mexique.

Migrating from Mexico to the United States is a significant topic in the current U.S. presidential election campaign. The U.S. authorities aim to decrease the influx by modifying the registration process. This change allows asylum seekers to schedule appointments with U.S. authorities even in the southernmost Mexican states, a shift from the previous requirement of being in central or northern Mexico.

Teodora Gomez from Colombia quickly downloaded the "CBP One" app once she crossed into Mexican territory. She expressed curiosity about whether the new system would function effectively. Gomez and her two teenage daughters are currently resting beneath a tree alongside the border road leading to Tapachula.

The extension of app access to the south can be seen as a reaction to Mexico's request. The objective is to alleviate the pressure on migrants to travel as far as possible, up to Mexico City. Over the years, the Mexican government has made efforts to keep people in the south, away from the U.S. border. However, the lack of job opportunities and housing in southern cities like Tapachula led most migrants to proceed north despite Mexico's attempts.

If migrants can now wait for their appointments at the south - as Mexico hopes - they could avoid being caught by law enforcement or falling victim to organized crime while journeying north. With an appointment, they might theoretically move around undisturbed.

German Munoz from Honduras, traveling with his wife and three children, intends to register his family as soon as they reach Tapachula. "Nous allons procéder avec une demande ici et attendre le rendez-vous," dit Munoz à la frontière sur sa route vers Tapachula.

However, others continue to feel compelled to progress northward. Many migrants are burdened with debt and need to start repayments promptly. For instance, Gomez needs to relocate quickly to find work.

In response to establishing orderly asylum procedures on the southwest border, the "CBP One" app has proven to be a successful strategy for the U.S. During the 2023 fiscal year, over 2.4 million individuals crossed the border, according to U.S. data. Since the app's introduction in January 2023, more than 765,000 individuals have agreed to appointments to submit their asylum applications.

1,500 rendez-vous par jour

Les autorités américaines délivrent 1,500 rendez-vous par jour depuis que l'administration Biden a suspendu le processus d'asile pour les entrants illégaux en juin.

Depuis son pic en décembre 2023, le nombre de passages illégaux à la frontière a diminué de manière significative. Washington attribue cette baisse principalement aux mesures de Mexico, telles que l'interception de migrants dans le nord et leur renvoi vers le sud.

L'extension de "CBP One" par le Mexique a été bien accueillie par le gouvernement. La ministre des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a récemment déclaré : "Cela nous sera d'une aide considérable."

Violation du droit international ?

Les organisations humanitaires voient moins favorablement la situation. Dans une lettre ouverte au gouvernement mexicain, elles ont décrit "CBP One" comme une violation du droit international, affirmant que l'application permet aux autorités américaines de limiter l'éligibilité à l'asile. De nombreux migrants ont enduré des conditions de vie déplorables dans des abris surpeuplés ou des tentes au Mexique pendant plusieurs mois, tout en subissant des menaces de kidnapping, d'agression sexuelle, de torture et d'extorsion par des criminels et des autorités pendant leur attente, ont détaillé les organisations.

Le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a réagi prudemment à ce développement. Bien que cela puisse réduire les risques pour les migrants voyageant vers le nord, Giovanni Lepri, chef du UNHCR au Mexique, a souligné la nécessité de mesures supplémentaires en matière de politique migratoire, telles que le soutien aux pays d'origine et la protection des personnes dans les pays de transit.

En théorie, l'agence d'immigration mexicaine permet aux migrants ayant un rendez-vous "CBP-One" de voyager librement vers la frontière américaine. Cependant, les groupes d'aide rapportent que les migrants sont parfois encore arrêtés et contraints de retourner au sud pour les en éloigner.

Les cartels de la drogue prennent le contrôle

Historiquement, les migrants ont été ciblés par des contrebandiers et des criminels dans le sud du Mexique, bien que la région soit généralement sûre pour le reste des résidents. Cependant, cette situation a considérablement changé. La région de la frontière sud est maintenant un champ de bataille pour les cartels de la drogue les plus puissants du Mexique, qui se battent pour le contrôle des routes de trafic de drogue, d'armes et de migrants. La violence est maintenant présente dans de nombreuses villes frontalières.

Les migrants de Ciudad Hidalgo, située près de la rivière frontière entre le Mexique et le Guatemala, discutent de savoir s'ils doivent rester ou continuer vers le nord. Le facteur déterminant est financier : les gens espèrent de meilleures opportunités d'emploi en Mexique central et du nord - parce qu'ils ont besoin de fonds pour potentiellement attendre pendant des mois pour un rendez-vous.

L'implémentation de l'application "CBP One" dans les États mexicains du sud peut être vue comme une réponse à la guerre contre les drogues au Mexique, car elle vise à soulager la pression sur les migrants et à les empêcher de voyager aussi loin que Mexico City, où les cartels de la drogue ont pris le contrôle des routes de trafic.

L'extension de l'application "CBP One" vers le sud a été saluée par le gouvernement mexicain, mais les organisations d'aide affirment qu'elle viole le droit international et limite l'éligibilité à l'asile, car les migrants sont souvent encore arrêtés et contraints de retourner au sud.

Lire aussi: