Les États-Unis terminent leur match de la Coupe Davis contre l'Allemagne.

L'équipe allemande de la Coupe Davis est ravie : avec une formation de fortune sans Alexander Zverev, l'Allemagne se qualifie pour les phases éliminatoires de la Coupe Davis. Une victoire sans encombre des États-Unis contre la Slovaquie suffit. Le match contre les Américains décidera maintenant du champion du groupe.

Cette équipe de tennis allemande a décroché une place en finale, qui se tiendra à Malaga en novembre. Après deux victoires écrasantes 3:0 contre la Slovaquie et le Chili, l'équipe, dirigée par l'entraîneur Michael Kohlmann, n'est plus en danger de sortir des deux premières places du groupe C, car les États-Unis ont pris une avance de 1:0 sur la Slovaquie au début des matchs.

En l'absence de Zverev, Struff et Koepfer

L'équipe allemande à Zhuhai manquait de ses joueurs vedettes, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff et Dominik Koepfer. Cependant, cela n'a pas empêché leur progression. Maximilian Marterer et Yannick Hanfmann se sont brillamment comportés dans leurs matchs simples, tandis que les finalistes de l'US Open Kevin Krawietz et Tim Puetz ont maintenu leur forme malgré une arrivée tardive et longue.

La controverse entourant l'emplacement du tour de groupe en Chine, où le pays hôte ne participait pas, avait été critiquée auparavant par la Fédération allemande de tennis (DTB). Kohlmann a qualifié le voyage à Zhuhai, humide, de "fatiguant" et nécessitant "un effort inlassable" - mais cela en valait la peine. La finale aura lieu à Malaga du 19 au 24 novembre.

Malgré l'absence de joueurs clés comme Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff et Dominik Koepfer, les États-Unis ont encore affronté un match difficile contre l'équipe allemande de la Coupe Davis de fortune. Cependant, l'Allemagne a réussi à décrocher une place en finale de la Coupe Davis, qui se tiendra à Malaga, aux États-Unis, du 19 au 24 novembre.

Lire aussi: