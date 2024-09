Les États-Unis surveillent de près la menace persistante posée par l'Iran envers les responsables américains actuels et passés, selon Blinken.

Nous surveillons de près depuis un certain temps une grave question, un danger permanent posé par l'Iran envers plusieurs personnalités de haut rang, telles que d'anciens dirigeants politiques comme [l'ancien président Donald Trump] et certains membres de l'administration actuelle, a déclaré le haut diplomate américain lors d'une interview avec NBC's "Today" show.

"C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Nous l'examinons méticuleusement", a ajouté Blinken.

Les responsables des agences de loi et d'ordre ont exprimé leur inquiétude quant au danger permanent que représente l'Iran pour assassiner d'anciens officiels de Trump et l'ancien président lui-même. Plusieurs sources ayant connaissance de la situation ont rapporté cela à CNN précédemment. De plus, il y a eu une augmentation significative des communications en ligne provenant de comptes iraniens et des médias contrôlés par l'État faisant référence à Trump, ce qui a suscité l'inquiétude des autorités américaines.

Le gouvernement américain n'a pas rendu publiques les menaces envers les officiels actuels, et Blinken n'a pas partagé plus de détails lors de son interview mercredi.

Trump a reçu un rapport mardi de l'Office of the Director of National Intelligence concernant "des risques authentiques et spécifiques de la part de l'Iran pour exécuter une tentative d'assassinat contre lui, dans le but de causer de l'instabilité et du chaos aux États-Unis", selon sa campagne. Un représentant de l'ODNI a reconnu la présentation, mais a refusé de discuter des détails.

"De grands dangers contre ma vie de la part de l'Iran. L'ensemble de l'armée américaine est en alerte. Les mouvements précédents de l'Iran n'ont pas réussi, mais ils essaieront à nouveau", a écrit Trump dans un post sur Truth Social tôt mercredi matin.

L'Iran a constamment juré de se venger de l'élimination par l'armée américaine de Qasem Soleimani, le commandant des Gardiens de la Révolution islamique de l'Iran, qui a été pris pour cible lors d'une frappe aérienne de l'armée américaine à l'aéroport international de Bagdad en janvier 2020. Les anciens responsables de la sécurité nationale de l'administration Trump ont maintenu une sécurité serrée depuis leur départ de leurs postes au sein du gouvernement.

Dans son post sur Twitter, Trump a également remercié le Congrès après que le Sénat a voté à l'unanimité mardi pour une loi garantissant une protection égale du Secret Service pour Trump et la vice-présidente Kamala Harris, similaire à celle offerte à un président en fonction. La loi ordonne au directeur du Secret Service d'implémenter des normes de sécurité uniformes pour les présidents, les vice-présidents et les candidats présidentiels et vice-présidentiels importants.

Le Congrès envisage un financement supplémentaire pour le Secret Service dans le cadre de ses efforts pour maintenir les opérations gouvernementales avant la date limite du 30 septembre. Un projet de loi de continuation que la Chambre pourrait voter dès mercredi comprend 231 millions de dollars supplémentaires pour le Secret Service.

CNN's Evan Perez, Zachary Cohen, Natasha Bertrand, Kylie Atwood et Kristen Holmes ont contribué à ce rapport.

Les tensions politiques croissantes entre les États-Unis et l'Iran ont suscité des préoccupations quant à des assassinats potentiels d'anciens dirigeants politiques, y compris l'ancien président Donald Trump. Ces préoccupations ont été déclenchées par une série de menaces et d'activités en ligne accrues de comptes iraniens.

Compte tenu de la gravité de ces menaces liées à la politique, le gouvernement américain prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses officiels et anciens dirigeants.

Lire aussi: