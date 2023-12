Les États-Unis sont très préoccupés par le vote de l'ONU sur la suspension des combats entre Israël et le Hamas et de l'aide humanitaire à Gaza

Ces préoccupations, si elles ne sont pas résolues, pourraient faire en sorte que la résolution, trois fois retardée, reste dans l'incertitude. Les États-Unis étant l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, un veto américain signifie que la résolution ne sera pas adoptée.

"L'objectif de cette résolution est de faciliter et d'accroître l'aide humanitaire à Gaza, et nous ne pouvons pas perdre de vue cet objectif", a déclaré Nate Evans, porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies. "Des inquiétudes sérieuses et généralisées subsistent quant au fait que cette résolution, telle qu'elle est rédigée, pourrait en fait ralentir l'acheminement de l'aide humanitaire en obligeant les Nations unies à créer un mécanisme de contrôle inapplicable. Nous devons nous assurer que toute résolution aide et ne nuit pas à la situation sur le terrain".

La date d'un éventuel vote sur la résolution jeudi n'a pas encore été annoncée.

Une source diplomatique a précédemment déclaré à CNN que les principaux problèmes liés aux négociations sur le projet sont la formulation "cessation des hostilités" et l'appel à l'ONU pour "établir un mécanisme de surveillance dans la bande de Gaza avec le personnel et l'équipement nécessaires, sous l'autorité du secrétaire général des Nations unies".

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes mercredi après-midi : "Nous négocions en ce moment même à l'ONU les contours d'une résolution (...) une résolution sur laquelle nous pourrions nous mettre d'accord".

Les retards enregistrés cette semaine étaient dus à la réticence des États-Unis à signer une résolution qui pourrait être considérée comme une réprimande pour la campagne militaire israélienne qui se poursuit à Gaza.

Les diplomates espéraient que la modification de certaines formulations permettrait d'obtenir le soutien des États-Unis, ou au moins une abstention, ce qui permettrait à la résolution d'être adoptée.

Toutefois, alors que les États-Unis, principal allié d'Israël, ont condamné à plusieurs reprises l'attaque du Hamas qui a fait plus de 1 200 morts le 7 octobre, le nombre croissant de civils tués à Gaza à la suite de la riposte d'Israël a incité de hauts responsables américains, dont M. Biden, à exhorter le Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, à prendre des mesures plus significatives pour protéger les vies innocentes tout en menant sa guerre contre le Hamas.

Environ 20 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité en début de semaine, l'ambassadeur adjoint auprès des Nations unies, Robert Wood, a déclaré que les civils et les journalistes devaient encore être protégés et que l'aide humanitaire vitale devait parvenir aux civils.

M. Wood, qui s'est également inquiété des violences commises par les colons israéliens en Cisjordanie, n'a pas laissé entendre quel serait le vote des États-Unis sur la résolution.

Les États-Unis ont opposé leur veto à des mesures antérieures au Conseil de sécurité des Nations unies et ont voté contre un appel au cessez-le-feu au sein de l'Assemblée générale des Nations unies.

La semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, ce qui constitue une réprimande pour les États-Unis, qui ont bloqué à plusieurs reprises les appels au cessez-le-feu au sein du Conseil de sécurité.

Bien que le vote de l'Assemblée générale soit politiquement significatif et considéré comme ayant un poids moral, il n'est pas contraignant, contrairement à une résolution du Conseil de sécurité.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com