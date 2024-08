Les États-Unis sont "ouverts" à la fourniture de missiles de croisière JASSM à Kiev

Aux États-Unis, la livraison d'un nouveau type de missile de croisière à l'Ukraine est en discussion. Avec le JASSM, Kiev pourrait atteindre des cibles russes à des distances bien plus grandes - et en tirerait également parti d'une autre caractéristique de l'arme.

Le gouvernement américain envisage de livrer des missiles de croisière à longue portée du type AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) à l'Ukraine. L'administration Biden est "ouverte" à l'équipement de l'armée ukrainienne avec l'arme à longue portée, a rapporté le portal d'actualités américain Politico en citant un responsable gouvernemental anonyme.

Cependant, aucune décision finale n'a encore été prise quant à la livraison de ce type d'arme, selon le rapport. Actuellement, la livraison de la technologie est en cours d'examen et il est veillé à ce que les avions ukrainiens puissent déployer le missile de croisière, qui pèse environ 1 200 kilogrammes et possède une ogive d'environ 500 kilogrammes.

Le JASSM pourrait potentiellement être déployé sur les avions de chasse F-16 récemment livrés par les alliés occidentaux. Cependant, des ajustements techniques peuvent être nécessaires pour cela, selon le portal "The Warzone".

Portée d'environ 400 kilomètres

Le JASSM, propulsé par un petit turboréacteur, utilise un système de navigation inertielle (INS) et GPS pour trouver sa cible. Un système infrarouge d'imagerie avec reconnaissance automatique de cible assure une grande précision dans l'approche de la cible. Les missiles de croisière sont également optimisés contre le brouillage de la navigation GPS, ce qui serait un grand avantage pour l'Ukraine. La Russie utilise un intense brouillage GPS pour se défendre contre les missiles de croisière, les drones et les munitions d'artillerie guidées par GPS, ce qui limite la précision des armes.

La portée des missiles de croisière JASSM est d'environ 380 kilomètres. Cette nouvelle arme permettrait à l'Ukraine d'atteindre des cibles dans les territoires occupés depuis une plus grande distance. Des cibles pourraient également être visées plus profondément en Russie elle-même, mais cela nécessiterait l'approbation des États-Unis.

Dans une conversation avec ntv.de, le colonel Markus Reisner, de l'armée autrichienne, avait déjà mentionné le système JASSM comme une alternative possible à la livraison de missiles Taurus en avril. Bien que la variante JASSM en question n'atteigne pas tout à fait la portée maximale des Taurus de 500 kilomètres, les missiles de croisière peuvent atteindre des cibles à des distances plus grandes que les missiles de croisière Storm-Shadow et SCALP précédemment livrés par la France et le Royaume-Uni.

