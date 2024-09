Les États-Unis sont engagés dans une compétition "très intense" entre leurs candidats à la vice-présidence.

En phase finale de la campagne électorale aux États-Unis, les candidats potentiels au poste de vice-président Tim Walz et J.D. Vance s'affrontent à la télévision le mardi. Alors que Walz est considéré comme centriste, Vance est connu pour ses attaques agressives contre ses rivaux politiques, promettant ainsi un affrontement très attendu.

Les deux politiciens sont des adversaires capables. En tant que gouverneur du Minnesota et candidat démocrate au Sénat de l'Ohio, ils cherchent à obtenir le soutien des électeurs blancs travailleurs déçus.

Leurs approches sont très différentes. Vance, 40 ans, lance des critiques dures, attaque ses adversaires politiques et décrit un tableau sombre d'un pays au bord du gouffre en raison de politiques économiques et migratoires défectueuses. Dans son livre de 2016 "Hillbilly Elegy", il a abordé l'impact du déclin industriel dans la région du Rust Belt, ce qui lui a valu une célébrité instantanée. Politiquement, il a commencé en tant que critique de Donald Trump, mais s'est ensuite transformé en fervent supporter pour remporter le siège du Sénat de l'Ohio en 2022.

Walz, 60 ans, se présente comme un homme âgé friendly répandant l'optimisme. Il expose comment la classe moyenne prospérera grâce à des politiques fiscales justes et des opportunités accrues, ce qui combattra la haine et la division si Kamala Harris accède au pouvoir. En tant qu'ancien enseignant et entraîneur du Minnesota, Walz a acquis une notoriété grâce à sa phrase "weird" pour Trump et Vance, ce qui l'a propulsé dans l'équipe de Harris.

L'histoire des immigrants carnivores

Walz pourrait aborder les remarques désobligeantes de Vance envers les dirigeants démocrates comme Harris, qui n'ont pas d'enfants, les comparant à des "femmes célibataires aimant leur vie". Il pourrait également soulever la controverse de Vance concernant les migrants cannibales à Springfield, en Ohio.

Ancien enseignant du Minnesota, Walz était initialement peu connu. Cependant, sa critique de Trump et de Vance l'a propulsé sur le devant de la scène politique. En tant que représentant du Midwest, il cherche à sécuriser les États pivots cruciaux pour influencer le résultat de l'élection.

Au Minnesota, il a milité pour les droits des travailleurs, le contrôle strict des armes à feu, les droits à l'avortement et la protection de l'environnement. Ces positions pourraient être qualifiées de "marxistes" et d'"extrême gauche" par Vance et la campagne de Trump, et attribuées à Harris. Vance pourrait également accuser Walz d'exagérer son service militaire dans la Garde nationale.

Le dernier duel télévisé avant l'élection

L'événement du mardi sera suivi par des millions de téléspectateurs américains (9 p.m. heure locale, 3 a.m. CET). Contrairement au débat Trump-Harris du 10 septembre, les microphones resteront allumés, ce qui pourrait entraîner des échanges animés.

Le débat vice-présidentiel n'a peut-être pas autant d'impact que les débats présidentiels, mais il est probable que ce soit le dernier duel télévisé de la campagne, compte tenu du refus de Trump de rejoindre Harris pour un autre affrontement à l'écran. Une erreur pourrait s'avérer coûteuse, car la course à la Maison Blanche est remarquablement serrée.

"C'est du grand spectacle, et je pense que c'est ce que les Américains attendent, et ils pourraient l'avoir mardi", croit Thomas Whalen de l'Université de Boston. "Les Américains sont fascinés par les confrontations, et J.D. Vance et Walz sont si différents en termes de personnalité et de position politique que cela pourrait valoir la peine de regarder."

