Les États-Unis sont complètement éliminés en Coupe des présidents, avec une équipe internationale qui prend de l'ampleur le deuxième jour.

Le score est maintenant à égalité 5-5 avec seulement deux jours de golf restants.

En entrant dans le deuxième jour de la compétition, l'équipe des États-Unis a eu une domination complète sur les Internationaux lors de l'affrontement.

Dirigée par le golfeur numéro un Scottie Scheffler, l'équipe américaine a remporté une victoire écrasante sur ses rivaux 5-0 lors du premier jour, donnant l'impression que le trophée était déjà parti dans une direction.

Cependant, les Internationaux ont fait preuve d'un remarquable retour en force, en réalisant une performance exceptionnelle pour égaliser le score.

Le retour en force a commencé dès le premier match de la journée lorsque Hideki Matsuyama et Sungjae Im ont battu Patrick Cantlay et Xander Schauffele 7 et 6, battant ainsi le record du match le plus court jamais joué dans le tournoi, qui datait de 2011.

Le capitaine de l'équipe internationale Mike Weir était fier de la performance de son équipe après une journée 2 exceptionnelle.

"Le golf est un jeu de nerfs et de contrôle des nerfs, mais j'avais confiance en nos gars", a déclaré Weir aux reporters après la deuxième journée. "Je suis juste si fier d'eux, si excité pour eux. Jouer aussi bien hier et ne gagner aucun point était décevant. Mais voir leur détermination et leur persévérance, avec les capitaines et moi-même les encourageant à rester sur le droit chemin, je ne pourrais pas être plus fier. Je suis juste si fier d'eux."

Le capitaine de l'équipe des États-Unis Jim Furyk a reconnu que son équipe devait répondre de la même manière que ses opposants.

"J'ai dit hier dans certaines interviews, ils n'ont rien à perdre. Ils vont sortir en force. ... L'idée est de sortir en force demain", a déclaré Furyk aux journalistes.

"Nous allons affronter un public bruyant à nouveau. C'est le week-end. Nous pouvons nous attendre à la même expérience du 1er tee que celle que nous avons Witnessed today."

Après la première journée, la superstar internationale Tom Kim a déclaré que la foule était trop silencieuse. Cependant, il semble que la foule ait également rebondi après un premier jour difficile et Kim a crédité les fans pour une deuxième journée impressionnante.

"Ils étaient incroyables aujourd'hui. Ils ont vraiment tout donné. Je suis peut-être resté à l'écart, mais je pense que le public joue un rôle important", a déclaré Kim après la deuxième journée.

"I believe the reason we played so well today was because of our fans backing us up. They provide momentum, they offer energy. The crowd absolutely played a huge role in our victory today."

Alors que nous nous dirigeons vers les deux derniers jours, le jeu est ouvert et les deux équipes chercheront à prendre l'avantage pour la confrontation finale du dimanche.

"We know there's still plenty of golf to be played. We played excellently yesterday, and they played well today. Now we're back to square one, where it's tied moving forward", a déclaré le joueur américain Tony Finau aux reporters.

"So it's a battle, and I have faith in my 11 guys in a battle over the next three rounds."

Le vétéran international Adam Scott a émis une déclaration similaire, déclarant que son équipe doit être au meilleur de sa forme pour maintenir son élan.

"We're going to have to be on point, stay focused, and keep our spirits high because that team is no joke. We're going to have to fight really hard if we want to be in the mix on Sunday afternoon."

