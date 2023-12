Les États-Unis s'apprêtent à assouplir les restrictions sur la vente d'armes offensives à l'Arabie saoudite

Au début de son mandat, le président Joe Biden a gelé la vente d'armes offensives américaines, telles que les munitions à guidage de précision, à l'Arabie saoudite dans le contexte d'une guerre brutale entre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, qui avait fait plus de 100 000 morts, selon des groupes militants, à la fin de l'année 2021.

En mars 2022, l'Arabie saoudite et les Houthis ont conclu une trêve sous l'égide des États-Unis et de l'ONU qui a largement tenu. Un responsable américain a déclaré à CNN que les États-Unis avaient clairement indiqué à l'Arabie saoudite que le gel de certaines catégories d'armes prendrait fin lorsque le rôle du royaume dans la guerre au Yémen prendrait fin.

"Cette période de calme au Yémen, qui dure maintenant depuis près de deux ans, est sans précédent et peut être attribuée à la diplomatie américaine et à l'engagement constructif de l'Arabie saoudite avec les Houthis, les Omanais et d'autres parties", a déclaré le fonctionnaire. "Les Saoudiens ont donc respecté leur engagement et nous sommes prêts à respecter le nôtre, en remettant ces affaires dans le circuit normal par le biais d'une notification et d'une consultation appropriées du Congrès.

L'ancien président Barack Obama a interdit la vente de technologies militaires américaines à guidage de précision à l'Arabie saoudite en 2016 à la suite d'une frappe saoudienne sur une salle funéraire au Yémen qui a tué 155 personnes, mais cette interdiction a été annulée par l'administration Trump en mars 2017.

Une enquête de CNN en 2018 a révélé qu'une bombe de 500 livres utilisée par l'Arabie saoudite qui a tué des dizaines d'enfants au Yémen avait été fournie par les États-Unis, soulevant de nouvelles questions sur la façon dont les Saoudiens utilisaient les munitions fournies par les États-Unis à l'époque et renouvelant les appels des législateurs américains en faveur de restrictions et d'une surveillance accrues des ventes d'armes américaines au royaume.

La date à laquelle l'administration pourrait officiellement modifier sa politique n'est pas claire et les fonctionnaires ont déclaré qu'une décision n'était pas imminente. Toutefois, ces dernières semaines, des responsables saoudiens ont exhorté les législateurs américains à approuver la vente d'armes offensives au royaume une fois que le gel des ventes décrété par l'administration sera annulé, a déclaré à CNN un collaborateur du Congrès au fait de la question.

La demande saoudienne intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, notamment de la part de milices soutenues par l'Iran, qui est le principal ennemi régional de l'Arabie saoudite. Les Houthis au Yémen ont commencé à attaquer des navires commerciaux et marchands en mer Rouge, provoquant une réponse multinationale, et les milices soutenues par l'Iran ont lancé plus de 100 attaques contre des bases militaires américaines et de la coalition en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre.

Le New York Times a d'abord rapporté que les États-Unis pourraient bientôt assouplir les restrictions sur les armes.

