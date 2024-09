Les États-Unis revendiquent la première place en entraînement avant la Coupe du monde de 2026

Mauricio Pochettino, anciennement de Chelsea, est maintenant à la tête de l'équipe de football des États-Unis en tant qu'entraîneur national, en vue de la Coupe du monde 2026 que les États-Unis co-organiseront avec le Mexique et le Canada. Actuellement, l'équipe, dirigée par l'ancien joueur du BVB Pulisic, est confrontée à un défi, ayant perdu quatre matchs consécutifs sans victoire. L'attente et les attentes des fans sont grandissantes.

Suite à la nomination de Pochettino, l'équipe des États-Unis a fait match nul 1-1 contre la Nouvelle-Zélande dans un match amical. L'entraîneur intérimaire Mikey Varas dirigeait alors l'USMNT. Christian Pulisic, le professionnel de 25 ans de l'AC Milan, a ouvert le score pour les États-Unis, mais Ben Waine du club de Mansfield Town a égalisé tard dans le match pour les outsiders. Après le match, Pulisic a exprimé sa déception, mais reste optimiste pour des jours meilleurs.

La Fédération américaine de soccer a présenté Pochettino comme successeur de Gregg Berhalter seulement 30 minutes avant le début du match. Les États-Unis avaient perdu contre le Canada 1-2 quelques jours plus tôt. Maintenant, il incombe à Pochettino de mener l'équipe à la victoire dans ses prochains matchs contre le Panama et le Mexique en octobre, et finalement, à la Coupe du monde 2026. Mikey Varas a exprimé son enthousiasme pour ce tournant, louant le talent et les compétences de Pochettino.

Les réalisations passées de Pochettino

Matt Crocker, directeur sportif des États-Unis, est optimiste quant à la nomination de Pochettino. Crocker a déclaré que Pochettino était un vainqueur éprouvé avec un palmarès impressionnant. Il croit que Pochettino a la capacité de libérer tout le potentiel de l'équipe des États-Unis talentueuse.

Pochettino a travaillé avec certains des meilleurs joueurs du monde, comme Harry Kane, menant les années réussies de Tottenham à la fin de la décennie précédente et atteignant même la finale de la Ligue des champions 2019. Au PSG, il a guidé l'équipe vers la victoire en coupe et en ligue avec des stars comme Lionel Messi et Neymar à bord.

Pochettino deviendra l'entraîneur national le mieux payé de l'histoire des États-Unis, avec un salaire annuel d'environ six millions de dollars. D'autres candidats de haut niveau comme le légende allemande Jürgen Klopp et Pellegrino Matarazzo d'Hoffenheim ont également été considérés. Pulisic et Weston McKennie, ancien joueur de Schalke, sont deux figures importantes de l'équipe des États-Unis.

Après avoir obtenu le poste, Pochettino a annoncé ses plans pour intégrer des techniques de football apprises lors de son passage dans les clubs européens de premier plan aux séances d'entraînement de l'équipe nationale des États-Unis. Despite the current struggles, Pulisic believes that working under Pochettino would significantly improve their performance on the field.

