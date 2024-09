Les États-Unis proposent une interdiction des automobiles intelligentes incorporant la technologie de la Chine et de la Russie.

Une sonde lancée en février par le gouvernement américain a mis en évidence des dangers potentiels liés au logiciel et au matériel chinois et russe intégrés dans les voitures américaines. Ces risques incluent la possibilité de sabotage à distance par piratage et la collecte de données personnelles des conducteurs, comme l'a révélé la secrétaire au Commerce Gina Raimondo lors d'une conférence de presse dimanche.

Dans des scénarios extrêmes, une puissance étrangère hostile pourrait potentiellement désactiver ou prendre le contrôle de tous les véhicules aux États-Unis simultanément, entraînant des accidents ou des blocages de rues, selon Raimondo.

Les nouvelles réglementations ne s'appliqueront pas aux véhicules américains existants qui ont déjà un logiciel chinois, comme l'a confirmé un haut responsable gouvernemental à CNN. L'interdiction de logiciel entrera en vigueur pour les véhicules de l'année modèle 2027, et l'interdiction de matériel sera mise en place pour les véhicules de l'année modèle 2030, selon le département du Commerce.

Ce mouvement réglementaire fait partie d'une confrontation à grande échelle entre les États-Unis et la Chine – les deux plus grandes économies mondiales – dans leur quête à sécuriser les chaînes d'approvisionnement de la technologie numérique émergente, notamment les semi-conducteurs et le logiciel d'IA.

La Chine a fait preuve d'un investissement significatif dans le secteur des voitures connectées, tandis que les avancées réalisées par les constructeurs automobiles chinois en Europe ont suscité des préoccupations parmi les représentants américains.

Il y a également des préoccupations concernant les données collectées par les véhicules Tesla (TSLA) en Chine, certains autorités chinoises ayant interdit l'accès de ces véhicules à leurs locaux, comme CNN l'a rapporté précédemment.

La proposition du département du Commerce concerne les «véhicules connectés», définis de manière large comme les voitures, bus ou camions contemporains qui utilisent la connectivité réseau pour l'assistance en bord de route, les connexions par satellite ou une gamme de fonctionnalités associées. La réglementation proposée couvre le matériel et le logiciel compatibles avec la technologie clé permettant aux véhicules de se connecter au monde extérieur, tels que Bluetooth, WiFi et les réseaux cellulaires.

La proposition sera soumise à une période de commentaires publics de 30 jours, tandis que le département du Commerce cherche à émettre une réglementation finale avant la fin de l'administration Biden. De plus, lundi, l'administration Biden publiera une analyse économique projetant les coûts pour les constructeurs automobiles et les consommateurs conformément aux réglementations proposées, a informé un responsable de l'administration.

Raimondo a déclaré que l'annonce de lundi n'était pas un coup de protectionnisme, répondant aux accusations de protectionnisme formulées par les critiques chinois.

«Il ne s'agit pas de commerce ou d'avantages économiques», a déclaré Raimondo. «Il s'agit d'une action purement de sécurité nationale».

Elle a ajouté: «Si la Chine ou la Russie, par exemple, obtenaient accès à l'emplacement de la résidence du conducteur ou aux écoles que fréquentent ses enfants, ou aux adresses de ses médecins, ces informations rendraient les Américains vulnérables».

Les autorités américaines sont sceptiques quant à la vulnérabilité des bornes de recharge électrique et de l'infrastructure associée équipées de matériel ou de logiciel spécifiques, qui pourraient être abusées par des pirates informatiques ayant des liens présumés avec la Chine, la Russie ou d'autres puissances étrangères.

«Nous avons déjà vu suffisamment de preuves de la préoccupation de la RPC en plaçant malicieusement un logiciel malveillant sur notre infrastructure critique dans le but de disruption et de sabotage», a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors de la conférence de presse, utilisant un sigle pour le gouvernement chinois. Si des millions de véhicules intelligents supplémentaires équipés de technologie chinoise vulnérable circulent sur les routes américaines, il a mis en garde, «le risque de disruption et de sabotage augmenterait considérablement».

Le gouvernement chinois a répondu aux allégations américaines, niant l'installation d'outils de piratage dans l'infrastructure américaine.

«La Chine s'oppose à l'extension par les États-Unis de la définition de la sécurité nationale et aux actions discriminatoires imposées aux entreprises et aux produits chinois», a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dans un communiqué officiel. «Nous exhortons la partie américaine à respecter les principes du marché et à fournir un environnement commercial ouvert, équitable, transparent et non discriminatoire aux entreprises chinoises».

C'est là encore un exemple du département du Commerce utilisant sa capacité réglementaire étendue pour protéger les consommateurs américains des logiciels étrangers considérés comme une menace potentielle pour la sécurité nationale.

En juin, le département a limité la vente et la fourniture de certains produits et services par la société de cybersécurité russe Kaspersky Lab, dont le logiciel antivirus est utilisé dans le monde entier par des centaines de millions de personnes.

