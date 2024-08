Les États-Unis ont mis en place de nouvelles restrictions financières sur le secteur militaire russe.

Les États-Unis intensifient leur guerre économique sans précédent et imposent de nouvelles sanctions contre ceux qui soutiennent le conflit de la Russie en Ukraine et ses efforts pour réprimer l'identité culturelle distinctive de l'Ukraine, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

"Les mesures prises aujourd'hui par le département du Trésor visent à respecter les engagements pris par le président Joe Biden et ses alliés du G7 pour démanteler les chaînes d'approvisionnement de la Russie", a précisé le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo. Cela concerne environ 60 entreprises de la technologie du secteur de la défense dont les "fournitures et services technologiques aident les efforts de guerre de la Russie".

Les entreprises du secteur financier sont également touchées. De plus, l'objectif est de limiter l'accès de la Russie aux minéraux stratégiques et à l'exploitation minière, notamment pour les ressources souterraines telles que le fer, l'acier et le charbon.

Il a été révélé que les entreprises et individus touchés sont situés non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays, tels que la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et la Suisse. Ils sont suspectés d'aider Moscou et ses entreprises à contourner les sanctions.

Les sanctions comprennent la saisie des actifs des entreprises ou individus touchés aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour les entreprises ou citoyens américains de traiter avec ceux sous sanctions. L'entrée aux États-Unis est également interdite pour les individus touchés.

Outre les sanctions, le département du Commerce des États-Unis a annoncé des "mesures énergiques". Elles visent les "systèmes d'approvisionnement illicites" utilisés pour contourner les contrôles d'exportation mondiaux, a expliqué le département. Avec cette mesure, l'approvisionnement en biens fabriqués ou étiquetés aux États-Unis pour la Russie et la Biélorussie sera davantage limité.

