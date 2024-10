Les États-Unis ne cherchent pas à relancer l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah, selon les autorités.

L'échec des États-Unis à mettre fin à l'intense bombardement et à l'invasion territoriale d'Israël au Liban, qui a entraîné plus de 1 400 morts en trois semaines et forcé plus d'un million de personnes à fuir leurs foyers, a suscité des controverses sur le fait que Benjamin Netanyahu ignore les appels à la modération de l'administration Biden, tout comme il l'a fait à Gaza. Cela laisse à nouveau la Maison Blanche impuissante.

L'inquiétude est grande au sein de l'administration Biden, selon des sources, que l'opération limitée déclarée par Israël pourrait dégénérer en un conflit plus large et plus durable. Les tentatives américaines de négocier une trêve entre Israël et le Hamas ont échoué.

Comme à Gaza, les officiels américains ont déclaré qu'Israël avait initialement prévu une incursion beaucoup plus large au Liban avant que les États-Unis ne convainquent Israël de réduire son ampleur. Cependant, ils reconnaissent également leur influence diminuée sur les activités militaires d'Israël.

"We couldn't prevent them from taking action, but at least we can attempt to influence its form," a déclaré un haut responsable américain à CNN, sous couvert d'anonymat pour discuter de délibérations privées.

La proposition de trêve, présentée par les États-Unis ainsi que par la France, proposait un cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah, permettant de travailler sur un accord plus large pour renvoyer les civils israéliens et libanais dans le nord d'Israël et le sud du Liban.

"We support their capacity to target militants, to degrade Hezbollah's infrastructure, to degrade Hezbollah's effectiveness, but we are acutely aware of the multiple times in the past when Israel has launched what appeared to be limited operations and has stayed for months, or even years," a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller lundi. "And ultimately, that's not the outcome we seek."

Les officiels américains ont également reconnu leur pouvoir limité pour influencer les actions d'Israël contre l'Iran après l'attaque de missiles de Téhéran la semaine dernière.

Les États-Unis ont conseillé à Israël de ne pas répondre de manière trop agressive, mais ils ont mis en garde que ce que Israël considère comme une réaction proportionnée peut ne pas correspondre à la perception du monde, y compris celle des États-Unis, d'une réponse mesurée.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu'il ne soutiendrait pas une frappe d'Israël contre les installations nucléaires iraniennes, mais il est incertain si les États-Unis ont réussi à dissuader Israël de considérer cette option.

"The only leverage the Americans have at this moment is summoning the defense minister to Washington and buying time," a déclaré Alon Pinkas, un ancien diplomate israélien, à CNN.

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant doit rencontrer son homologue américain Lloyd Austin mercredi, une visite que l'administration Biden espère pouvoir acheter du temps pour des consultations et des plans avant qu'Israël ne mette en œuvre sa menace de représailles contre l'Iran. Avec Gallant à Washington, Pinkas a déclaré que les États-Unis supposent probablement qu'Israël attendra pour attaquer.

"This makes sense in a political science simulation game, not in Israeli politics," a déclaré Pinkas.

Netanyahu était à New York lorsque Israël a mené la frappe massive à Beyrouth qui a tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Une attaque contre l'Iran, bien que considérablement plus complexe que de frapper un pays voisin, pourrait toujours être réalisée malgré l'absence du ministre de la Défense, a déclaré Pinkas, notamment en raison de la relation tendue entre Netanyahu et Gallant.

Gallant a déclaré qu'Israël coordonne étroitement avec les États-Unis dans la préparation de sa riposte contre l'Iran, mais Israël décidera finalement comment il répondra.

"Everything is on the table," a déclaré Gallant à CNN dimanche.

‘The right moment’ for diplomacy

The US still hopes to see Lebanon ceasefire negotiations resume, officials said, and US officials maintain that the conflict can only be resolved diplomatically.

"We'll be having regular consultations with the Israelis, the Lebanese, and others regarding the right moment to pursue such an agreement," White House press secretary Karine Jean-Pierre said on Monday.

But "the Israelis have to get past certain things before we can revisit those discussions," said one senior administration official.

That official and another source stated that it's unclear at this point who the US would negotiate with over a ceasefire. Nasrallah and other senior Hezbollah leaders have been killed during Israel's operations in Lebanon. And while one US official expressed hope that the Lebanese government could now assert more control over the militant group, the Lebanese state is experiencing a similar power vacuum, having been without a president or a fully empowered Cabinet since October 2022.

Austin stated on Friday that he believes the Lebanese government has an opportunity to demonstrate "that it wants to care for its people" and draw support away from Hezbollah, especially now that the group's command chain has been significantly weakened at the strategic and operational levels.

However, Israel's relentless air campaign in Beirut could hinder the emergence of a functioning Lebanese government, one of the officials noted.

While the United States has generally endorsed this approach, several officials, including Austin, have raised concerns to Israel about minimizing harm to civilians in their airstrikes, specifically in the heavily populated southern Beirut area where several multi-story buildings have been reduced to rubble in recent weeks.

"The secretary has been quite firm about prioritizing civilian safety in the execution of operations, and this stance remains unchanged," Maj. Gen. Patrick Ryder, the Pentagon spokesperson, stated on Monday in response to a question regarding Israel's actions in Beirut. "This issue continues to be a point of discussion between Austin and Minister Gallant."

Israel argues that it's making efforts to reduce civilian casualties, citing its issuance of evacuation notices to Lebanese residents before undertaking operations. However, CNN teams in Beirut discovered last week that several Israeli attacks occurred without prior warning. Moreover, Israel sends evacuation orders via text messages late at night, when most people are asleep.

Des révélations de Ryder indiquent que des discussions sont en cours entre les États-Unis et Israël concernant la sécurité de l'aéroport, en particulier en ce qui concerne les citoyens américains résidant dans le pays. Par ailleurs, le porte-parole du département d'État, Miller, a confirmé que les États-Unis ont conseillé à Israël d'assurer le bon fonctionnement des routes menant à l'aéroport de Beyrouth.

La controverse entourant les actions d'Israël au Liban soulève des questions au sein de l'administration Biden quant à leur capacité à influencer la politique du Moyen-Orient, alors qu'ils cherchent à empêcher l'opération limitée d'Israël de dégénérer en un conflit de plus grande envergure.

Compte tenu de l'histoire d'Israël en matière de lancement d'opérations qui semblaient limitées et de leur présence prolongée, les officiels américains s'inquiètent de la possibilité d'un conflit prolongé, mettant en avant la nécessité de la diplomatie pour résoudre le conflit.

