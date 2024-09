Les États-Unis mettent en place de nouvelles restrictions financières à l'égard de l'Iran

Les États-Unis ont accusé l'Iran de fournir des roquettes à la Russie, une décision que le secrétaire d'État Antony Blinken a qualifiée de "hausse significative". Blinken a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique, le secrétaire aux Affaires étrangères David Lammy, à Londres. En conséquence, Blinken a annoncé de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et a exhorté les alliés internationaux à prendre des mesures similaires. L'Ukraine avait précédemment convoqué l'ambassadeur iranien en réponse à des rapports des médias sur les livraisons de roquettes.

En ce qui concerne les capacités stratégiques de la Russie, Blinken a expliqué que les missiles balistiques de l'Iran permettraient à la Russie de cibler des emplacements au-delà des lignes de front avec son propre arsenal. Ces roquettes Fateh-360 iraniennes, d'une portée d'environ 120 kilomètres, pourraient ensuite être utilisées pour des cibles plus proches. Blinken a souligné que cette situation et le partenariat en expansion entre la Russie et l'Iran représentent une menace pour la sécurité de l'Europe et démontrent l'influence déstabilisante de l'Iran qui s'étend au-delà du Moyen-Orient.

Rejetant les allégations, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanaani, a qualifié les rapports de politiquement motivés et visant à diffamer l'Iran. L'Iran avait précédemment été accusé de fournir des drones soi-disant kamikazes à la Russie, ce qu'il avait également nié.

Blinken s'est rendu à Londres au début de la semaine pour des discussions sur le renforcement de la coopération avec le gouvernement britannique. Le Premier ministre Keir Starmer était prévu pour une visite à Washington plus tard dans la semaine. Dans le cadre de la collaboration, le secrétaire aux Affaires étrangères Lammy a annoncé qu'il se joindrait à Blinken lors d'un voyage à Kyiv. Lammy a exprimé son excitation quant à la visite, affirmant qu'elle représente leur engagement collectif en faveur du soutien à l'Ukraine, qu'il décrit comme leur "première visite de ce type en plus d'une décennie".

L'accusation des États-Unis contre l'Iran pour avoir fourni des roquettes à la Russie a suscité des préoccupations aux États-Unis, la considérant comme une menace potentielle pour la sécurité de ses alliés. During the joint press conference in London, Blinken urged the United States' international allies to impose similar sanctions against Iran.

Lire aussi: