Les États-Unis introduisent une plateforme en ligne pour la revitalisation des passeports.

Présentation d'une nouvelle plateforme pour les citoyens américains, leur permettant de soumettre une photo numériquement et de finaliser la procédure de demande entièrement en ligne, sans avoir besoin de se présenter physiquement ou d'envoyer des documents par la poste, a déclaré la secrétaire adjointe des Affaires consulaires, Rena Bitter, en soulignant sa disponibilité 24h/24.

Ce nouveau service s'adresse aux Américains adultes souhaitant renouveler un passeport standard de 10 ans qui a expiré dans les cinq dernières années ou qui doit expirer l'année prochaine. Pour l'instant, l'option de renouvellement de passeport en ligne est réservée aux résidents américains ayant une adresse résidentielle.

Vous pouvez trouver ce service à l'adresse travel.state.gov. Bitter a déclaré : "Le système vous guidera à travers quelques questions essentielles pour établir votre éligibilité pour ce service."

Elle prévoit que environ 5 millions d'Américains par an pourraient utiliser ce service, avec des projets d'extension de sa portée à court terme.

"Ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous sommes impatients de voir les résultats et d'explorer ensuite des moyens d'étendre ce service à plus de citoyens américains dans les mois et les années à venir", a souligné Bitter.

Le programme a été soumis à des tests rigoureux pendant plusieurs mois et "nous avons reçu des retours positifs de nos clients", a-t-elle déclaré.

Le délai de traitement des demandes de passeport via ce canal en ligne est estimé à six à huit semaines - un délai sans précédent, selon Bitter.

"We don't envision differentiating our service standards between those who apply online and those who apply by mail. Our primary objective is to offer American residents the choice to apply either way," she clarified.

"The allure of online passport renewal lies in its convenience," Bitter highlighted.

Ce nouveau service de renouvellement de passeport en ligne réduit considérablement la part de la politique dans le processus, car les citoyens n'ont plus besoin de se rendre physiquement dans un bureau gouvernemental ou d'envoyer leurs documents par la poste. Le côté pratique de cette plateforme numérique pourrait potentiellement influencer les politiques futures, en rendant des services en ligne similaires plus courants.

