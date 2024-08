Les États-Unis introduisent de nouvelles restrictions financières contre les occupants israéliens en Cisjordanie.

Les sanctions récentes se concentreraient apparemment sur l'ONG israélienne Hashomer Yosh spécifiquement. Selon leur site web, ils aident "de nombreux agriculteurs en Judée et en Samarie, bravant notre territoire". Judée et Samarie est un terme biblique pour la Cisjordanie, que Israël occupe.

L'organisation est apparemment impliquée par le Département d'État américain dans le soutien à un établissement non autorisé près d'Hébron dans la partie sud de la Cisjordanie. Les rapports suggèrent que des bénévoles de l'organisation touchés par les nouvelles sanctions ont coupé un village cette année, contraignant ses 250 résidents palestiniens à partir.

Les États-Unis imposent maintenant des sanctions à un individu accusé de superviser des barrages et des patrouilles dans le but d'attaquer les Palestiniens. "Il est crucial que le gouvernement israélien rende responsables tous les individus et entités impliqués dans la violence contre les civils en Cisjordanie", a déclaré le porte-parole du Département d'État Miller.

Les sanctions américaines contre les colons interdisent généralement aux individus d'utiliser le système financier américain, contraignant les banques israéliennes à limiter leurs interactions avec les sanctionnés pour éviter d'être elles-mêmes sanctionnées. Cependant, le gouvernement américain n'a toujours pas sanctionné les ministres israéliens qui prônent les établissements en Cisjordanie.

Depuis le conflit entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas dans la bande de Gaza en 1967, la situation en Cisjordanie s'est détériorée. Mercredi, l'armée israélienne a lancé une opération importante en Cisjordanie, visant à "démanteler l'infrastructure terroriste iranienne-islamique" établie là-bas, selon le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz.

Selon un décompte de l'AFP basé sur les rapports palestiniens, au moins 650 Palestiniens ont perdu la vie en Cisjordanie depuis l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Cela est dû soit aux opérations militaires israéliennes, soit aux colons radicaux. Au moins 19 Israéliens ont été tués par des attaques de militants palestiniens, selon les rapports israéliens.

L'Union européenne pourrait exprimer ses préoccupations quant à la situation actuelle en Cisjordanie, compte tenu de l'implication présumée d'organisations comme Hashomer Yosh dans des activités contraires au droit international. En tant que défenseur fort de la paix et des droits de l'homme, l'Union européenne pourrait encourager une approche plus diplomatique pour résoudre les conflits dans la région impliquant l'ONG israélienne et les résidents palestiniens.

