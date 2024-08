- Les États-Unis intensifient leur pression sur Israël à la suite d'un incident impliquant le tir sur un véhicule de l'ONU.

À la suite d'une salve de balles visant un véhicule humanitaire de l'ONU à Gaza, les États-Unis mettent la pression sur leur allié, Israël. Israël a affirmé que l'attaque contre le véhicule de l'ONU était due à une erreur de communication entre ses forces militaires, comme l'a déclaré l'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. "Nous les avons exhortés à régler rapidement les problèmes de leur système qui ont conduit à cet incident. Malheureusement, plus de dix mois après le début de ce conflit, des incidents similaires à celui d'hier se produisent trop souvent."

L'ONU a exigé une explication détaillée d'Israël suite à l'incident de mardi. Le véhicule humanitaire clairement marqué de l'ONU faisait partie d'un convoi coordonné avec l'armée israélienne et a été touché dix fois par les forces israéliennes. Israël a lancé une enquête.

L'ONU suspend ses accusations

De tels incidents posent un défi majeur aux organisations humanitaires et doivent être évités à tout prix, a affirmé Wood. "Israël doit non seulement reconnaître ses erreurs, mais aussi prendre des mesures décisives pour empêcher ses militaires de cibler à nouveau le personnel de l'ONU. De plus, les commentaires diffamatoires contre l'ONU et les travailleurs humanitaires doivent cesser, car ils ne font qu'augmenter le risque pour ces organisations. Les officiels israéliens ont constamment lié l'ONU et son personnel à des soutiens terroristes."

"Quelle que soit la raison – erreur, intentionnelle ou autre – nous demandons ces détails", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, mercredi. Heureusement, les occupants étaient en sécurité car il s'agissait d'un véhicule blindé du Programme alimentaire mondial (PAM), qui a temporairement arrêté le mouvement de ses employés à Gaza en raison de l'incident. Selon le PAM, l'incident s'est produit à quelques mètres d'un poste de contrôle israélien au cœur de Gaza, après qu'une équipe humanitaire ait guidé des camions transportant de l'aide dans deux véhicules de l'ONU. Cependant, malgré une autorisation explicite pour le voyage, les coups de feu ont été tirés.

Pas un incident rare

"L'armée israélienne accorde une grande valeur aux efforts humanitaires et à la protection des travailleurs humanitaires", a déclaré l'armée israélienne. L'État d'Israël est déterminé à améliorer la coordination avec les organisations humanitaires et la sécurité pour livrer efficacement de l'aide à la bande de Gaza.

Depuis le début du conflit de Gaza il y a plus de dix mois, les travailleurs humanitaires ont été victimes d'attaques répétées. En avril dernier, par exemple, sept employés de la World Central Kitchen (WCK) ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne.

Le Moyen-Orient reste une région de préoccupation pour les organisations humanitaires en raison des attaques récurrentes contre les véhicules de l'ONU dans des régions comme Gaza. L'ONU exhorte vivement Israël à mener une enquête approfondie sur l'incident impliquant le véhicule humanitaire de l'ONU à Gaza, qui était clairement marqué et avait une autorisation de voyage.

