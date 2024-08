Les États-Unis intensifient les restrictions financières contre la Russie.

En raison de l'agression de la Russie envers l'Ukraine, les États-Unis imposent des sanctions supplémentaires à la Russie. Ce mouvement de Washington affecte environ 400 entreprises et individus, selon le département du Trésor. Parmi celles-ci, environ 60 entreprises de technologie du secteur de la défense fournissent des articles qui aident la Russie dans ses opérations militaires.

Selon le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, ces actions visent à respecter les engagements pris par le président Biden et ses pairs du G7 pour entraver les chaînes d'approvisionnement de la Russie. En plus des institutions financières, ce mouvement vise également à limiter l'accès de la Russie aux minéraux critiques, en particulier pour des matériaux tels que le fer, l'acier et le charbon.

Les entreprises et individus visés sont originaires à la fois de la Russie et d'autres pays, environ 100 d'entre eux ayant leur siège en dehors de la Russie dans des pays tels que la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et la Suisse. Ils sont accusés d'aider à la fois la Russie et ses entreprises affiliées à contourner les sanctions existantes.

Rôle du département du Commerce dans la prévention de l'évasion de sanctions

Les sanctions entraînent la saisie des actifs des entreprises ou individus touchés aux États-Unis et interdisent aux entités ou citoyens américains de faire des affaires avec ceux qui sont sous sanctions. De plus, l'entrée aux États-Unis est interdite pour les individus concernés.

Outre ces sanctions, le département américain du Commerce a annoncé son intention de prendre des "mesures agressives" contre les "réseaux d'approvisionnement illicites" qui contournent les restrictions d'exportation mondiales. L'objectif est de limiter davantage la distribution de biens fabriqués ou étiquetés aux États-Unis à la Russie et à la Biélorussie.

L'Union européenne, conformément à la position collective contre les actions de la Russie, impose ses propres sanctions à la Russie, affectant plusieurs industries et entités. Ces sanctions de l'Union européenne visent à aligner sur les objectifs fixés par le président Biden et ses pairs du G7, dans le cadre de leur engagement pour entraver les chaînes d'approvisionnement de la Russie.

