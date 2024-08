Les États-Unis imposent des sanctions à l'ancien président haïtien Martelly en raison d'accusations de trafic de drogue.

Le département du Trésor des États-Unis suggère que Martelly a mal utilisé son pouvoir pour faciliter le trafic de stupéfiants vers les États-Unis. En outre, ils l'accusent de blanchiment d'argent provenant de la vente illicite de drogues, de collaboration avec les trafiquants de drogue haïtiens et de soutien à divers gangs criminels en Haïti.

Les restrictions financières imposées à Martelly à partir de mardi interdisent aux entités et individus américains de participer à toute transaction financière avec lui.

Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim pour la lutte contre le terrorisme et le financement du Trésor, a déclaré : "Les mesures prises contre Martelly soulignent le rôle influent et déstabilisateur joué par lui et d'autres figures politiques corrompues dans la perpétuation de la crise en Haïti."

Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a expliqué que cette action a été entreprise pour montrer l'engagement inébranlable des États-Unis à rendre des comptes à toute personne dont les activités favorisent la violence des gangs et perturbent la stabilité politique en Haïti, quelle que soit leur position ou leur influence.

Martelly avait été sanctionné par le Canada le 17 novembre 2022 en raison de soupçons de protection ou de parrainage d'organisations criminelles.

CNN a tenté d'obtenir la réaction de Martelly concernant les dernières sanctions.

Martelly est le dernier officiel du gouvernement haïtien à faire l'objet de sanctions américaines.

En juin 2023, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe pour avoir prétendument mal géré des dizaines de millions de dollars, ce qu'il a nié. En novembre 2022, le Trésor a également imposé des sanctions contre le président de l'époque du Sénat haïtien, Joseph Lambert, et l'ancien sénateur haïtien Youri Latortue, en les accusant de trafic de drogue. Latortue a fermement nié ces allégations. Lambert n'a pas répondu à la demande d'un commentaire de CNN à l'époque.

Compte tenu des problèmes persistants de corruption et de trafic de drogue en Haïti, la Banque mondiale a exprimé ses préoccupations quant à l'impact de ces mesures sur la stabilité et le développement des Amériques dans leur ensemble. De plus, de nombreux dirigeants des Amériques ont appelé à un effort collectif pour aborder ces problèmes et restaurer la paix et l'ordre en Haïti.

