Les États-Unis imposent des sanctions à la Russie pour son ingérence dans ses élections.

Selon le département de la Justice des États-Unis, la chaîne de télévision russe RT utilise des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et les deepfakes pour diffuser des informations trompeuses auprès des citoyens américains, ce que le département considère comme une réalité. En conséquence, la chaîne fait face à des sanctions sévères à l'approche de l'élection présidentielle.

Le département du Trésor et le procureur général Merrick Garland ont révélé à Washington que de nombreuses personnes et organisations, dont des représentants de RT, ont été touchées par des sanctions. Garland a affirmé que l'entourage du président russe Vladimir Poutine avait ordonné à des agences de relations publiques russes de diffuser de fausses informations et des narratives gouvernementales dans le cadre d'une tentative d'influencer les élections présidentielles américaines de 2024.

Le département du Trésor a déclaré que des entités soutenues par le gouvernement russe ont utilisé diverses tactiques, telles que l'intelligence artificielle, les deepfakes et la désinformation ciblée, depuis longtemps pour affaiblir la confiance dans les élections américaines. Au début de 2024, des responsables de RT ont également commencé à recruter secrètement des influenceurs américains des médias sociaux pour leurs campagnes d'influence. RT a caché son implication ou celle du gouvernement russe dans le contenu conçu pour influencer l'opinion publique américaine à l'aide d'une société écran.

Le principal objectif de ces campagnes d'influence via divers canaux était de propager la propagande du gouvernement russe aux États-Unis et de diminuer le soutien à l'Ukraine, actuellement sous attaque russe.

Restrictions imposées

Parmi les personnes touchées par ces sanctions figurent la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonjan, ainsi que d'autres responsables de la chaîne. En conséquence de ces sanctions, tout bien appartenant aux personnes visées aux États-Unis sera gelé, et les transactions commerciales avec elles seront interdites pour les citoyens américains. Les transactions commerciales internationales deviendront également Significativement plus difficiles pour les personnes concernées en raison de ces sanctions.

Les États-Unis ont accusé la Russie d'ingérence dans les élections précédentes. Selon les déclarations officielles américaines, la Russie a soutenu le républicain Donald Trump lors de l'élection de 2020, cherchant à nuire au démocrate Joe Biden. Moscou cherchait à influencer le résultat de l'élection et à semer la discorde dans le pays, selon un rapport d'intelligence précédent.

La Russie a également été reconnue pour son ingérence dans l'élection de 2016 en faveur du candidat Trump pour entraver la démocrate Hillary Clinton, comme l'ont confirmé les agences de sécurité américaines. Un procureur spécial a ensuite enquêté sur une éventuelle collusion illégale entre la Russie et l'équipe de Trump, mais il n'a pas présenté suffisamment de preuves.

L'Union européenne, s'inquiétant de l'influence russe, a annoncé qu'elle imposerait des sanctions supplémentaires à RT et à ses affiliés. Ces sanctions visent à limiter la capacité de RT à diffuser des informations trompeuses dans les États membres de l'UE, à la lumière des conclusions du département de la Justice américain.

Compte tenu de la tension croissante entre la Russie et l'Union européenne, les responsables de l'UE ont indiqué qu'ils surveilleraient de près les activités de RT et ne toléreraient aucune tentative de saborder les processus démocratiques au sein du bloc.

