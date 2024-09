Les États-Unis imposent des sanctions à la chaîne de télévision russe RT pour ingérence dans les processus électoraux

Le département du Trésor à Washington a imposé des sanctions à dix individus et deux organisations, ce groupe incluant la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, des hackers et une organisation non gouvernementale liée au Kremlin. Selon les autorités américaines, ce groupe est accusé d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour des campagnes de désinformation destinées à influencer les élections américaines.

Le procureur général Merrick Garland a révélé que deux des individus visés par les sanctions feraient l'objet de poursuites criminelles par le département de la Justice des États-Unis. Par ailleurs, 32 noms de domaine internet utilisés par le gouvernement russe et ceux protégés par l'État russe ont été saisis.

Garland a décrit les activités russes comme faisant partie d'une "opération secrète" visant à interférer avec les élections américaines et à en modifier les résultats. Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a confirmé que Poutine était au courant de ces activités, en déclarant : "Il était au courant des activités de RT."

Depuis la victoire surprise d'un promoteur immobilier proche de la Russie, Donald Trump, sur Hillary Clinton lors de l'élection de 2016, les services de renseignement américains ont régulièrement accusé la Russie d'interférer dans les élections américaines. En mai, la coordinatrice des services de renseignement américains, Avril Haines, a mis en garde contre le fait que la Chine et l'Iran tentaient également de faire de même, mais la Russie restant "l'agresseur étranger le plus actif". Elle a également déclaré que les services étaient plus prêts que jamais à contrer ces tentatives d'interférence.

L'élection présidentielle américaine qui approche, prévue dans deux mois, est un événement important à la fois nationalement et internationalement. Les experts s'inquiètent depuis longtemps des cybercrimes qui pourraient affecter les élections importantes dans les États occidentaux. La principale préoccupation est l'utilisation potentielle de l'IA pour créer et diffuser rapidement et à grande échelle du contenu trompeur.

Les deux individus faisant l'objet de poursuites criminelles par le département de la Justice des États-Unis seront jugés devant la Cour district des États-Unis. Les sanctions imposées par le département du Trésor, qui incluent la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, sont administrées par cette cour.

Lire aussi: