Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre les colonisateurs israéliens en Cisjordanie.

Les États-Unis ont imposé des restrictions supplémentaires aux colons dans la Cisjordanie, contraignant Israël à agir contre ce qu'ils appellent les "extrémistes". Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a déclaré que la violence causée par ces colons radicaux nuit à la vie humaine, met en danger la sécurité d'Israël et entrave la possibilité de coexistence pacifique et de stabilité dans la région.

Ces restrictions touchent Hashomer Yosh, une organisation non gouvernementale israélienne qui, selon son site web, aide de nombreux fermiers en Judée et en Samarie, les aidant à protéger leurs terres avec bravoure. Cependant, les États-Unis accusent Hashomer Yosh de soutenir un établissement non autorisé près d'Hébron dans le sud de la Cisjordanie. Il a été rapporté que les membres de ce groupe, désormais sous sanctions, ont bloqué un village cette année, contraignant ses 250 résidents palestiniens à partir.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions à un homme considéré comme menant des barrages routiers et des patrouilles dans le but d'attaquer les Palestiniens. Matthew Miller a souligné l'importance de rendre compte de tous ceux qui sont impliqués dans la violence contre les civils en Cisjordanie.

Les sanctions américaines interdisent généralement aux individus d'utiliser le système financier américain, contraignant les banques israéliennes à minimiser leurs relations commerciales avec les personnes sanctionnées pour éviter d'être elles-mêmes sanctionnées. Cependant, le gouvernement américain n'a pas encore visé les ministres israéliens qui prônent la colonisation de la Cisjordanie.

La situation en Cisjordanie s'est détériorée depuis le début du conflit entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas dans la bande de Gaza en 1967. Mercredi dernier, l'armée israélienne a mené une importante opération en Cisjordanie pour démanteler le réseau terroriste iranien-islamique établi là-bas, selon le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz.

Selon le décompte de l'AFP, qui repose sur les rapports palestiniens, au moins 650 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Le bilan des morts comprend des Palestiniens tués lors d'opérations de l'armée israélienne ou par des colons radicaux. Au moins 19 Israéliens ont été tués par des attaques de militants palestiniens, selon les sources israéliennes.

Les actions des États-Unis contre Hashomer Yosh et d'autres colons radicaux en Cisjordanie ont suscité de vives discussions au sein du gouvernement israélien. La position des États-Unis contre les établissements non autorisés dans la région pourrait potentiellement influencer les politiques des autres pays envers Israël.

Lire aussi: