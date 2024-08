Compréhension de la situation actuelle - Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à Moscou et apportent une aide à Kiev

En ce jour de célébration de l'indépendance de l'Ukraine, le gouvernement des États-Unis a annoncé un plan complet pour renforcer la lutte défensive de l'Ukraine contre la Russie. Environ 400 organisations et individus perçus comme soutenant illégalement la guerre de la Russie feront l'objet de sanctions, a annoncé le président américain Joe Biden. En outre, une aide militaire supplémentaire sera fournie à Kyiv.

Biden a rapporté sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, exprimant l'engagement inébranlable des États-Unis envers le peuple ukrainien et promettant son soutien à chaque étape. De même, le Premier ministre britannique Keir Starmer a réaffirmé le soutien persistant du Royaume-Uni à l'Ukraine en ce jour spécial.

Le dernier paquet américain comprend des lanceurs de roquettes Himars

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont régulièrement fourni une aide militaire à Kyiv, suite à l'approbation du Congrès d'environ 61 milliards de dollars de financement supplémentaire en fin avril. Le dernier paquet d'aide, d'une valeur d'environ 125 millions de dollars, comprend des munitions pour lanceurs de roquettes Himars, des obus d'artillerie, des munitions pour armes légères, des ambulances et du matériel médical, selon le département d'État américain.

Ces sanctions visent des entités russes et internationales dans le but de paralyser l'économie de guerre de la Russie, y compris son secteur énergétique. Les actifs liés aux entités et individus sanctionnés aux États-Unis seront gelés, et les citoyens américains, ainsi que ceux présents aux États-Unis, sont interdits de toute activité commerciale avec les entités et individus sanctionnés. Le commerce international deviendra également plus complexe pour les personnes concernées.

Vendredi soir, Zelenskyy a exhorté les alliés occidentaux à livrer l'aide militaire promise, déclarant : "Au front, ils se battent avec des grenades et de l'équipement, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt'." Il a souligné que l'Ukraine attend des paquets d'armes et d'équipement "qui ont été promus et convenus, mais pas encore livrés". Il n'a pas donné plus de détails.

Plus tôt dans la semaine, Zelenskyy a appelé à la livraison la plus rapide possible des paquets d'armes et de munitions en attente, soulignant que "la guerre ne prend pas de jours de congé". L'Ukraine dépend principalement du soutien militaire des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ayant également augmenté de manière significative l'aide militaire internationale à Kyiv.

Les combats intenses se poursuivent dans l'est de l'Ukraine

Les forces ukrainiennes ont rapporté avoir repoussé de nombreux assauts russes. Au total, 79 attaques russes, dont certaines avec appui d'artillerie et aérien, ont été signalées sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, selon le rapport quotidien du quartier général à Kyiv.

La frontière de Donbass, près de Pokrovsk, est à nouveau le théâtre des combats les plus intenses. Là, les forces russes ont tenté de consolider et d'étendre leurs gains territoriaux de la journée précédente. Les défenseurs ukrainiens de cette région ont été attaqués 20 fois en quelques heures.

Des combats intenses similaires ont été signalés près de Torezk. Plusieurs assauts de troupes au sol ont été repoussés. Des avions de combat russes ont bombardé les positions et les établissements ukrainiens avec des roquettes. Le but ultime de ces attaques russes est de prendre le contrôle des environs de Donbass.

Le quartier général n'a pas commenté l'avancée actuelle de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Il a été rapporté que l'armée de l'air russe avait mené plusieurs attaques avec environ 20 bombes guidées dans la région.

Zelensky a rapporté que les forces russes étaient graduellement repoussées de la région autour de la ville ukrainienne orientale de Kharkiv. "Nous repoussons l'armée russe, pouce par pouce", a déclaré Zelensky. "L'ennemi ne dominera jamais Kharkiv, ni l'Ukraine".

Les forces russes ont lancé une attaque vers Kharkiv à travers la frontière en mai, affirmant initialement que le but était de créer une zone tampon le long de la frontière pour empêcher les incursions ukrainiennes. L'offensive russe est maintenant considérée comme un échec, les unités ukrainiennes ayant récupéré des zones plus importantes depuis.

Rostov interdit les rassemblements publics

En réponse aux attaques répétées de drones ukrainiens contre des cibles militaires russes, telles que des dépôts de carburant ou des centres logistiques à Rostov, les autorités de la région russe du sud de Rostov ont interdit définitivement les événements en plein air. Le gouverneur Vasily Golubyev a expliqué la situation sur la plateforme Telegram, déclarant que les événements pouvaient toujours avoir lieu dans des espaces fermés, "sous les mesures de sécurité les plus strictes".

En ce jour de l'indépendance, les Ukrainiens ont célébré avec un soutien accru de la communauté internationale. Biden, lors de sa conversation avec le président Zelenskyy, a réaffirmé l'engagement inébranlable de l'Amérique à aider l'Ukraine, promettant des munitions pour lanceurs de roquettes Himars et d'autres fournitures militaires ce jour spécial.

Reconnaissant l'importance cruciale de ces fournitures, Zelenskyy a exhorté les alliés occidentaux à livrer l'aide militaire promise sans tarder, soulignant que l'Ukraine dépend lourdement de ce soutien dans sa lutte défensive contre la Russie.

